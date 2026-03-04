“No tienen voluntad de cerrar este caso”

De nuevo la esperanza de poder poner fin al caso se derrumbó a un día de la que iba a ser la primera audiencia de debates en los Tribunales jujeños. El caso de Rubén "Pocho" Oviedo, a un mes de cumplir 7 años del incidente vial que le costó la vida, por segunda vez fue suspendida. En esta oportunidad, se debió a presentación judicial del abogado defensor de Mauro Luciano Aredes, el imputado por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" y quien se encuentra en libertad.

Oviedo, de 77 años fue atropellado el 13 de abril de 2019 por Aredes, que manejaba una moto estando alcoholizado, en inmediaciones del Parque San Martín de la capital jujeña. A raíz de esto la víctima falleció nueve meses más tarde, en enero de 2020.

Las audiencias se iban a realizar ayer y el martes 10, con el tribunal en función de juicio compuesto por los magistrados María Margarita Nallar, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas. No obstante, el lunes sufrió la suspensión.

En este contexto, El Tribuno de Jujuy se comunicó con Patricia Oviedo, hija de la víctima y quien compartió su opinión por la novedad surgida en los últimos días. "Esta vez no hay una justificación para la suspensión de la audiencia penal que estaba prevista para hoy (por ayer) martes. En otras oportunidades era por una cuestión de agenda, por cuestiones de calendario, por la enfermedad de uno de los integrantes del tribunal. Pero la verdad que a esta altura no hay una justificación", comenzó la mujer que lleva adelante el reclamo de justicia por su padre.

Este nuevo impedimento tiñó de una mezcla de bronca e indignación a la familia de la víctima, además de la incomprensión por lo ocurrido. Ante esto, Carlos Sebastián Espada, abogado de Oviedo, explicó lo sucedido. "Acá la suspensión supuestamente tiene que ver con una nueva prueba que incorpora la defensa. Es una pericia accidentológica que se llevó a cabo en el fuero Civil, que entendemos nosotros que nada afecta el reclamo procesal de la familia Oviedo", narró el letrado.

"Cuando se nos dictó la resolución que admitía esta pericia como prueba, nosotros entendimos que era parte del derecho a la defensa. Ahora, lo que no entendemos, es que se vuelva a suspender por el mismo motivo", agregó Espada.

"Cuando la Fiscalía de Sorbello se opone diciendo 'esto es extemporáneo', le dicen que ya está resuelto. Entonces, nos encontramos carentes de algún sustento. La cuestión estaba resuelta, entendemos nosotros, y no era motivo para suspender la audiencia", en clara referencia a la presentación de la defensa el pasado 18 de septiembre, en la audiencia de carácter preliminar.

Segunda suspensión

La del martes iba a ser la primera audiencia de debates, luego de la preliminar en la que con la presencia de los mismos jueces se resolvió la admisibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Sin embargo, en ese entonces los debates estaban programados para el 12 y 14 de noviembre, pero los problemas de salud de uno de los magistrados obligó a un cambio de fecha que la Oficina de Gestión Judicial determinó que sea en marzo, pero ocurrió esta nueva suspensión.

"La verdad, yo lo que veo por parte de la Justicia jujeña, es que no tienen voluntad de cerrar este caso. Veo que no hay voluntad de cumplir con este derecho que es la justicia", dijo Oviedo a este diario.

En los próximos días, es la Oficina de Gestión Judicial la que debe establecer una nueva fecha para el debate. "En abril cumplimos 7 años que estamos reclamando justicia por el homicidio de mi papá y la verdad que es una causa que está caratulada como 'homicidio con dolo eventual'. Todo está orientado para que Aredes cumpla, mínimamente, 8 años de cárcel por el homicidio de mi papá. Mientras tanto, nosotros como familia no podemos terminar de cerrar este duelo", recordó Oviedo en comunicación con este matutino.