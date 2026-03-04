Fue entregado a su familia el cuerpo de un joven asesinado

En las últimas horas la familia de Facundo Cruz recibió el cuerpo del joven de 29 años, luego de haber sido sometido a la autopsia en la morgue del Poder Judicial, ubicada en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. Esto fue en el marco de la investigación penal que lleva adelante el fiscal Juan Sorbello, por el asesinato sucedido el pasado jueves en el capitalino barrio de Belgrano.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se brindó la información luego del reclamo realizado por los familiares de la víctima. La entrega fue posible luego de practicarse la intervención correspondiente y cumplirse con los procedimientos legales establecidos. Los mismos incluyeron la identificación mediante la toma de huellas necrodactilares y la posterior emisión del certificado de defunción.

El hecho

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado jueves alrededor de las 22.30 en la intersección de la avenida 1° de Mayo y la calle Guido Spano, en el barrio Belgrano. En esas circunstancias, efectivos fueron alertados por el personal del 911 sobre una persona que habría sido apuñalada en la vía pública.

Minutos después, una comisión policial de la Seccional 44° se dirigió al lugar, donde constató la presencia de integrantes del Same que realizaban tareas de reanimación a un joven de 29 años, que se encontraba tendido en el suelo con heridas sangrantes.

Luego de unos veinte minutos, el personal médico estabilizó a la víctima y realizó el traslado al hospital "Pablo Soria". Sin embargo, alrededor de las 23.45, se produjo el deceso debido a la gravedad de las heridas.

Mientras que en el lugar de los hechos, efectivos policiales se entrevistaron con testigos del episodio y tomaron conocimiento que la víctima habría sido herida con dos puñaladas en el tórax, por un hombre que se encontraba con su pareja. Tras el ataque, el inculpado y la mujer escaparon con dirección al pasaje 14 del sector barrial. Además, según el testimonio de los testigos, el enfrentamiento entre la víctima y el victimario se habría producido por problemas de vieja data. No obstante, horas después el atacante fue localizado y detenido.

En cuanto al avance de la causa, el principal sospechoso continúa cumpliendo prisión preventiva, medida dispuesta por la autoridad judicial competente, mientras se desarrollan las diligencias investigativas necesarias para el cierre de la etapa preparatoria y la posterior elevación de la causa a juicio.