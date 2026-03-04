Femicidio de Tamara Fierro: a un día de la sentencia

A un día de la sentencia del femicidio de la joven madre Tamara Fierro en la localidad de Fraile Pintado, El Tribuno de Jujuy dialogó con Ernesto Lían Resúa, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación,que instruyó la causa.

"Se han llevado a cabo los alegatos y se pidieron las penas. También se han hecho las solicitudes de la defensa. Queda una última audiencia, donde se van a dar a conocer las palabras finales y la sentencia", aseguró a este diario.

En esa sintonía, este matutino pudo saber que el agente fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Jairo Guerrero (26), acusado de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Además, para Esteban Pérez requirió la pena de 5 años de cárcel por "encubrimiento agravado", mientras que 2 años y 6 meses para Maximiliano López por "encubrimiento".

Para estas solicitudes, el fiscal llevó adelante un alegato en el cual expuso los resultados de su investigación desde los últimos días de mayo de 2025. Cabe recordar que Fierro desapareció entre el 23 y 24 de ese mes y sus restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de Guerrero, con vestigios de haber sido quemados.

La de mañana será la octava audiencia, luego de las seis de debates desarrollados el 4, 10 y 23 de febrero con más de cincuenta testigos y la de alegatos del lunes 2 de marzo. Tras estas cuatro jornadas, este diario consultó a Resúa acerca de cómo se llevó adelante el trámite judicial. "Con total normalidad, todo este juicio, a pesar de la complejidad y de la cantidad de testigos. También los alegatos se desarrollaron con total normalidad. Oímos y refutamos cada parte en sus planteos, la defensa y todo fue con completa normalidad. Ahora los jueces tienen la obligación de escuchar a la víctima (por la madre de Fierro) y a los imputados, si quieren, y dictar la sentencia", cerró el fiscal de la causa luego de la audiencia de alegatos desarrollada el pasado lunes en el Centro Judicial de San Pedro.

La querella

Otro de los testimonios que dejó la jornada mencionada fue el de Mariana Vargas, abogada querellante que representa a la familia de la víctima junto a las letradas Silvana Llanes y Alejandra Cejas.

Así fue cómo minutos después de las 14, luego de las cinco horas de alegatos de las partes, brindó sus palabras con respecto a cómo se encamina la resolución de la causa para mañana. "Como querella pedimos el máximo de encubrimiento por tratarse de un femicidio y cómo fue, la acción de encubrir fue quemar un cuerpo. Por lo tanto, esta gravedad para nosotros implica que tiene que ser el máximo de la pena", afirmó Vargas.

"Aclaro esto porque el fiscal ha pedido menos para los encubridores, 5 años para Pérez y 2 años y 6 meses para López. Pero ha sostenido la acusación y en ese sentido si hemos coincidido", agregó la letrada, en sintonía con lo informado por este medio de comunicación.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a lo que fue su alegato. "Guerrero fue quien asesina en su casa a Tamara el 24 de mayo y después arbitra los medios para poder sacar el cuerpo de la casa donde fue asesinada y lo quema. Intenta quemar prácticamente todo en el baldío aledaño a la casa, que es donde después se encuentran los restos", repasó.

"Creo que haber llegado acá, se plantea que es un tema de presión social, yo creo y lo hemos dicho en la audiencia, en realidad las pruebas han tenido a estas personas acá acusadas y también se trata de una sociedad que quiere que se termine la violencia contra las mujeres. Y esta atrocidad, cualquier muerte es terrible, pero no podemos dejar de ver que haya tantos actores en la participación de la quema de un cuerpo", afirmó la querellante.

De esa manera, hizo referencia al planteo de uno de los abogados defensores, según lo averiguado por este diario, en alusión a la labor desarrollada por el fiscal Resúa durante la etapa de investigación.

Última audiencia

La octava y última audiencia será mañana desde las 8.30 en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro, en donde los magistrados en función de juicio Pamela de las Cruces, presidente de trámite, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, van a fallar acerca de la situación de los tres acusados. Fuentes cercanas al Poder Judicial le aseguraron a este matutino que se va a solicitar a la Policía de la provincia un estricto operativo para prevenir inconvenientes en los alrededores y en el interior del recinto sampedreño.

No obstante, minutos antes habrá tiempo para que Sonia Figueroa, madre de Fierro, como querellante brinde sus palabras ante el tribunal y el resto de las partes, de acuerdo a lo que pudo averiguar este diario. También van a tener esta posibilidad, que es un derecho, los imputados Guerrero y Pérez. Es preciso recordar que el lunes Maximiliano López se declaró inocente y aseguró no estar relacionado con el atroz crimen que sacudió a la comunidad de Fraile Pintado.