Adriano Morone

Es “lo mismo” la izquierda, kirchnerismo y libertarios

Adriano Morone: "Deberían pensar en armar un interbloque".

Miércoles, 04 de marzo de 2026 00:00
Adriano Morone

"La Libertad Avanza, el kirchnerismo y la Izquierda son lo mismo en Jujuy", afirmó el diputado provincial Adriano Morone, además observó que "podrían armar un interbloque juntos porque en definitiva son lo mismo".

El legislador del Frente Jujuy Crece cuestionó las objeciones planteadas por dichos sectores políticos al mensaje pronunciado por el gobernador Carlos Sadir en la apertura del 165 Período de Sesiones Ordinarias en Diputados, el pasado viernes.

"Frente a las medidas de reducción de impuestos y anuncios de promoción de inversiones, temas que en el discurso la LLA dice defender, particularmente esperaba algún reconocimiento o una valoración positiva, pero el posicionamiento adoptado fue distinto. Lo más llamativo es que los libertarios terminaron diciendo exactamente lo mismo que la Izquierda y el kirchnerismo", agregó.

Sadir "realizó anuncios importantes, con medidas concretas en materia de obra pública, modernización del Estado, equilibrio fiscal, baja de impuestos y proyectos de fomento de inversiones. Estas son definiciones orientadas a consolidar el crecimiento y generar mejores condiciones para el sector privado en Jujuy".

Más adelante consideró que "si van a coincidir en el diagnóstico y en las críticas con la izquierda y los K, deberían empezar a armar un interbloque. Jujuy necesita responsabilidad política y una oposición seria, que acompañe las medidas que favorecen el desarrollo, el empleo y la inversión, en lugar de quedarse en posiciones declamativas", concluyó.

 

