Detuvieron en Villazón al presunto autor de un crimen

La Puna y especialmente la ciudad de Abra Pampa, aún no sale de la conmoción por el terrible hecho de sangre ocurrido durante la madrugada del lunes, donde un joven soldado oriundo de esa ciudad puneña fue asesinado y su hermano fue gravemente herido.

Según informó el fiscal Alberto Mendivil, una vez consumados los hechos, el principal implicado huyó de Abra Pampa con destino a la ciudad fronteriza de La Quiaca, luego por un paso no habilitado cruzó hacia Villazón, con intenciones de seguir escapando de la Justicia.

Mientras los investigadores habían alertado a las autoridades de Migraciones y Gendarmería Nacional, sobre el prófugo identificado como Ricardo Dionisio,buscaría como vía de escape, refugiarse en el vecino país.

Es así que tras arduas pesquisas de la Brigada de Investigaciones La Quiaca y sus pares de Villazón, lograron individualizar a Dionisio en un hostal.

En su poder no se encontró el arma blanca utilizada para ultimar al joven Alejandro Tolaba y herir de gravedad a su hermano Nahuel. Solamente tenía consigo algunas prendas de vestir y "poco dinero en efectivo" según informaron desde la Policía boliviana.

El cuerpo "Delta" de la Policía Nacional de Bolivia, intervino y luego trasladó al ciudadano argentino hasta el edificio del Comando de Frontera Policial.

Todo lo ocurrido, transcurrió durante la noche del lunes, cuando solamente habían pasado horas del cruento crimen.

Hasta esas dependencias arribópersonal policial de la UR5, para custodiar a Ricardo Robinson Dionisio con domicilio en Palpalá.

Antes del mediodía de ayer,cumplieron los trámites de rigor en el paso internacional "Horacio Guzmán", donde el encartado arribó para facilitar su detención en territorio argentino.

Fue expulsado de territorio boliviano, por haber ingresado ilegalmente, y con una fuerte custodia quedó detenido a disposición de la justicia.

El operativo estuvo a cargo fuerzas de seguridad de ambos países y Dirección de Migraciones, por tal motivo el movimiento habitual del paso internacional estuvo interrumpido.

Sobre los hechos

La fatalidad sorprendió a los hermanos Alejandro y Nahuel Tolaba, una vez finalizado los festejos del "Carnaval de Flores" en la ciudad de Abra Pampa.

Según pudo información recabada por El Tribuno de Jujuy, el hecho se registró a las 5.30 dellunes en un predio donde habitualmente se utiliza como una feria, ubicado entre avenida 23 de Agosto y calle 9 de Julio.

Cuando los asistentes desconcentraban, un grupo de jóvenes amenazaba a los transeúntes y provocaba disturbios en la vía pública. Por causas que se tratan de establecer, se produjo un enfrentamiento entre Ricardo Dionisio y los hermanos Tolaba.

Siempre por el relato de testigos, el implicado extrajo entre sus prendas un puñal, con el cual atacó a sus contrincantes.

A consecuencia del ataque, Alejandro Tolaba recibió más de una puñalada, por lo que sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia al hospital "Nuestra Señora del Rosario", donde lamentablemente falleció a raíz de un shock hipovolémico.

Mientras su hermano, también herido de varios "puntazos" fue asistido y trasladado al nosocomio local, luego derivado de urgencia al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, donde permanece alojado en la sala de cuidados intensivos.

Afortunadamente en las ultimas horas, fuentes judiciales informaron se recupera favorablemente.

Por jurisdicción interviene la Seccional 16º Abra Pampa con anuencia del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento la causa fue caratulada " Homicidio simple y tentativa de homicidio", contra Ricardo Robinson Dionisio.

La gravedad de lo ocurrido, enlutó a toda una comunidad y región.