Evitaron hecho de robo

Personal policial de la Unidad Regional 3 intervino en un hecho de tentativa de robo, ocurrido en inmediaciones de la capilla "Santa Rita" de la ciudad de Humahuaca.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se regsitró cuando tres sujetos abordaron e intimidaron a dos mujeres a la salida de un evento bailable, con claras intenciones de robo.

Gracias a la rápida intervención policial, los presuntos autores, jóvenes de entre 20 y 28 años, fueron aprehendidos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayduante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la demora de los protagonistas y el inicio de la investigación penal preparatoria por la presunta autoría de "tentativa de robo", tras la denuncia formal de las víctimas, en la sede de la Seccional 15º de la ciudad de Humahuaca.