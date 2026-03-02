23°
2 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Secretaría de Transporte de Jujuy
Promace
Situación económica
Femicidio de Tamara Fierro
Turismo en Jujuy
Ciclo lectivo 2026
Secretaría de Transporte de Jujuy
inversiones
Femicidios en Jujuy
Secretaría de Transporte de Jujuy

Desde hoy, nuevas tarifas en el transporte interurbano

Viajar desde la capital jujeña a La Quiaca costará 30.900 pesos.

Lunes, 02 de marzo de 2026 00:00

La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó que desde hoy comenzarán a regir las nuevas tarifas de en el transporte de pasajeros de media distancia (interurbano).

El precio de los pasajes desde San Salvador de Jujuy costarán: a zona Ramal, San Pedro $6.600, Chalicán $8.700, Santa Clara $9.100, Fraile Pintado $9.900, Libertador General San Martín $11.300, Calilegua $12.000, Caimancito $13.700, Yuto $16.300 y Palma Sola $17.800.

A la zona Diques y Valles, Los Alisos $1.563,01, El Carmen $2.632,09, Carahunco $2.910, San Antonio $3.297, Perico $3.421, Santo Domingo 3.731,62, Monterrico $3.530, Las Pampitas $3.964, Aeropuerto $4.616, Puesto Viejo $5.294, La Mendieta $5.560, Aguas Calientes $6.425 y Palpalá $1.500.

A zona Quebrada y Puna, León $2.700, Bárcena $3.400, Volcán $4.300, Tumbaya $5.000, Tumbaya Grande $5.400, Maimará $8.500, Purmamarca (Cruce) $7.400, Purmamarca $8.900, Tilcara $9.400, Huacalera $11.100, Uquía $12.800, Humahuaca $13.900, Cruce Iturbe $17.300, Azul Pampa $18.600, Tres Cruces $21.000, Abra Pampa $23.900, El Aguilar $26.400, Puesto del Marqués $25.800, Pumahuasi $29.300 y La Quiaca $30.900.

Cursos del municipio

Desde hoy y hasta el 20 del corriente, el municipio capitalino inscribirá a los interesados en participar en sus cursos de capacitación.

Las inscripciones podrán realizarse de manera online o presencial en el Faro del Saber (Jade Sur s/n, barrio Punta Diamante), de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18. Mayor información llamar al 388-4438007.

La propuesta incluye los cursos Club XXII (Robótica e Impresión 3D), Marketing y Redes Sociales, Diseño Gráfico, Manejo Básico de Celulares (destinado a adultos mayores), Inteligencia Artificial para Principiantes, Alfabetización Digital, Reparación de Celulares, Seguridad Informática, Impresión 3D y Seguridad en Redes Sociales. Las clases comenzarán el 6 de abril.

 

