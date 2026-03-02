Desde hoy, nuevas tarifas en el transporte interurbano

La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó que desde hoy comenzarán a regir las nuevas tarifas de en el transporte de pasajeros de media distancia (interurbano).

El precio de los pasajes desde San Salvador de Jujuy costarán: a zona Ramal, San Pedro $6.600, Chalicán $8.700, Santa Clara $9.100, Fraile Pintado $9.900, Libertador General San Martín $11.300, Calilegua $12.000, Caimancito $13.700, Yuto $16.300 y Palma Sola $17.800.

A la zona Diques y Valles, Los Alisos $1.563,01, El Carmen $2.632,09, Carahunco $2.910, San Antonio $3.297, Perico $3.421, Santo Domingo 3.731,62, Monterrico $3.530, Las Pampitas $3.964, Aeropuerto $4.616, Puesto Viejo $5.294, La Mendieta $5.560, Aguas Calientes $6.425 y Palpalá $1.500.

A zona Quebrada y Puna, León $2.700, Bárcena $3.400, Volcán $4.300, Tumbaya $5.000, Tumbaya Grande $5.400, Maimará $8.500, Purmamarca (Cruce) $7.400, Purmamarca $8.900, Tilcara $9.400, Huacalera $11.100, Uquía $12.800, Humahuaca $13.900, Cruce Iturbe $17.300, Azul Pampa $18.600, Tres Cruces $21.000, Abra Pampa $23.900, El Aguilar $26.400, Puesto del Marqués $25.800, Pumahuasi $29.300 y La Quiaca $30.900.

Cursos del municipio

Desde hoy y hasta el 20 del corriente, el municipio capitalino inscribirá a los interesados en participar en sus cursos de capacitación.

Las inscripciones podrán realizarse de manera online o presencial en el Faro del Saber (Jade Sur s/n, barrio Punta Diamante), de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18. Mayor información llamar al 388-4438007.

La propuesta incluye los cursos Club XXII (Robótica e Impresión 3D), Marketing y Redes Sociales, Diseño Gráfico, Manejo Básico de Celulares (destinado a adultos mayores), Inteligencia Artificial para Principiantes, Alfabetización Digital, Reparación de Celulares, Seguridad Informática, Impresión 3D y Seguridad en Redes Sociales. Las clases comenzarán el 6 de abril.