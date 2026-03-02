Preocupación por el aumento de femicidios

La diputada nacional María Inés Zigarán presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, un Proyecto de Declaración expresando su profunda preocupación y pesar por las 24 víctimas de violencia de género registradas durante el mes de enero de 2026. Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por la organización La Casa del Encuentro.

De acuerdo al informe, en los primeros 31 días del año se produjeron 19 femicidios de mujeres y niñas, 1 transfemicidio y 4 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, 17 hijos e hijas quedaron sin madre, muchos de ellos menores de edad, lo que activa la urgente aplicación de la Ley 27.452 (Ley Brisa).

En el proyecto, la legisladora jujeña solicita que el Poder Ejecutivo Nacional, por un lado, arbitre los medios necesarios para redistribuir partidas presupuestarias destinadas a fortalecer los servicios de prevención, erradicación y asistencia de las violencias por razones de género, garantizando la plena operatividad de la Ley 26.485.

Y, por otro, solicitó que se refuercen los mecanismos de recolección y difusión de datos estadísticos oficiales, asegurando transparencia y acceso a la información.