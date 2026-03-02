Cámara de la Construcción destacó anuncios de obras

Tras participar de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy, la Cámara Jujeña de la Construcción valoró positivamente los anuncios realizados por el gobernador Carlos Sadir en materia de infraestructura y desarrollo para el año 2026.

Desde la institución señalaron que el discurso incluyó una planificación relevante en obra pública, con eje en vivienda, rutas, infraestructura urbana, salud, educación, desarrollo humano y deporte, áreas estratégicas para el crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia.

El presidente de la Cámara, Nicolás Benicio, calificó el mensaje como "alentador para nuestro sector", y destacó que "vemos una planificación interesante e importante en materia de obra pública. Esperamos que pueda cumplirse".

Asimismo, remarcó la importancia de que la Ley de Participación Público-Privada, impulsada y trabajada años atrás junto al sector, ya se encuentre en marcha y forme parte de los proyectos habitacionales anunciados. "Es importante ver que como Cámara vamos marcando una agenda de trabajo junto al Gobierno provincial, generando herramientas que hoy ya están dando respuestas concretas para la provincia y sus habitantes", sostuvo.

Benicio también subrayó que los anuncios alcanzan múltiples áreas: "Se habló de vivienda, de rutas, de infraestructura, de obras en salud, en educación, en desarrollo humano y en deporte. Estamos muy contentos con los anuncios previstos para 2026".

Desde la Cámara señalaron que la concreción de esta planificación será clave para sostener la actividad del sector, fortalecer a las empresas locales y garantizar empleo para los trabajadores jujeños, en un contexto nacional donde la inversión pública continúa siendo un desafío.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de acompañar institucionalmente las políticas que promuevan el desarrollo productivo y la generación de infraestructura estratégica para Jujuy, consolidando el rol del sector de la construcción como motor de la economía provincial.