Hoy inician las clases en Jujuy en contexto de paro

Con certeza en los casos donde el contacto institucional con los padres es fluido y confirmaron la asistencia de los docentes, hoy inician las clases del ciclo lectivo 2026 los estudiantes jujeños del Nivel Inicial, Primario y Secundario en sus distintas modalidades. Sucede que los gremios Cedems, UDA, Amet, Sadop, Asdea y la Junta Provisoria de Adep confirmaron que adhieren a la medida de fuerza nacional que busca obtener mejoras salariales, convocatoria a paritaria docente (fueron citados para este mediodía) y mayor financiamiento para la educación pública.

Jujuy integra el grupo mayoritario de provincias argentinas que fijaron el 2 de marzo para que los alumnos empiecen las actividades escolares. Otros distritos son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan; mientras que Tucumán postergó la fecha un día.

El panorama local anunciado por los sindicatos que representan a los educadores encuentra al Cedems (profesores) entre los más enérgicos con una conferencia de prensa que brindará a las 9.30 en el SUM de su sede de Balcarce 162 y a las 10 concentrará para iniciar la marcha por el centro. Y extenderán la medida de fuerza hasta mañana exigiendo paritarias reales, aumentos al básico y el abono docente, entre otros puntos.

La Junta Provisoria de Adep (maestros) expresó en sus redes sociales la adhesión al paro nacional de Ctera de hoy, en defensa de la educación y el rol docente.

Asdea (especiales y artísticos) se posiciona contra la reforma laboral y la reforma educativa; Sadop (privados) se pliega al reclamo de esta jornada; UDA seccional Jujuy pide "por nuestros salarios y por la educación pública" y Amet Regional XIV (técnicos) "en defensa de la Educación Técnica Profesional, en rechazo al desfinanciamiento de la ETP y en rechazo a la reforma laboral".

Calendario en Jujuy

El Ministerio de Educación de la Provincia, que encabeza la ministra Daniela Teseira, realizó una corrección del Calendario Escolar de la Provincia a través de la Resolución Nº 105-E del 9 de febrero pasado para contemplar las instancias de tutorías y acompañamiento para los estudiantes con espacios pendientes de acreditación, llevando el inicio de clases del 23 de febrero al 2 de marzo.

La normativa establece el ciclo lectivo entre el 18 de febrero y el 18 de diciembre, con el receso escolar de invierno del 13 de julio al 24 de ese mes. En el caso del Nivel Superior el ciclo es del 1 de abril al 4 de diciembre.

El 2 de marzo aparece bajo la denominación de jornada de acompañamiento al retorno escolar.

Para el Nivel Inicial se fija que del 2 al 13 de marzo será el período de inicio progresivo de los estudiantes; el 10 de abril finalización de la 1º etapa; el 2 de julio la 2º jornada institucional y el 10 finalización de la 2º etapa; del 17 al 26 de septiembre actividades áulicas en el marco de la 75º FNE; del 16 al 30 de octubre la muestra pedagógica institucional; el 11 de noviembre la tercera jornada institucional y del 11 al 18 de diciembre el acto de colación.

En Primaria el 30 de abril concluye el 1º bimestre; el 10 de julio finalización del 2º bimestre y el 2 de octubre del 3º. Del 6 al 9 de octubre "Las familias van a la escuela" y del 11 al 18 de diciembre acto de colación.

La Secundaria del 2 al 13 de marzo tendrá período de ambientación para 1º año; el 22 de mayo finalizará el 1º trimestre, el 13 y 14 de agosto exámenes y el 31 de agosto terminará el 2º trimestre.

Posicionamiento a nivel país

SEDE CAPITALINA

Jujuy es una de las 17 jurisdicciones que cumplirían en el 2026 con el mínimo de 760 horas de clases para Primaria fijado por el Consejo Federal de Educación; según el informe “Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar”, de la ong “Argentinos por la Educación”.

Según destacan, el documento “releva los días y horas de clases programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores”. La entidad nacional señala que solamente tres provincias alcanzarán la meta de 190 días de clases, post Covid,: Santiago del Estero (192), San Luis (191) y Mendoza (190). Pero los 24 distritos cumplen con el mínimo de 180 días de clases efectivos establecido por la Ley N° 25.864 de 2003.

En el gráfico a nivel país de días planificados netos para el Nivel Primario, considerando los feriados y vacaciones, Jujuy aparece con 187 días de clases -al igual que otras 6 provincias- coincidiendo con el promedio de la Argentina. No obstante al poner en consideración las jornadas institucionales del año, Jujuy pasa a ubicarse por debajo de la media nacional de 185 días: con 184 días de clases al igual que la provincia de Buenos Aires. “Argentinos por la Educación” observa una tendencia creciente de los días promedio de clases entre 2020 y 2024, con un pico en 2024 de 187 días y una caída posterior en 2025 y 2026 (185). A su vez, desde el año 2021 el promedio del país supera los 180 días establecidos por la Ley N° 25.862.

En la Escuela de Minas es el 9

En la Escuela de Minas “Doctor Horacio Carrillo”, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, el inicio de clases 2026 será el lunes 9 de marzo. Las inscripciones de 2º y 3º año del Ciclo Básico se realizarán el miércoles y jueves, de 9 a 12, en la Dirección Académica; y de 1º, 2º y 3º año del Ciclo Superior los mismos días de 15 a 18.

Deben presentar la libreta completa, acta de compromiso, pago de cooperadora y ficha médica. Y la jornada de ambientación para 1º año del Ciclo Básico, que debía ser hoy, fue reprogramada para el viernes, de 8 a 12. Llevar cuaderno y marcadores.