Hoy proseguirán los corsos en San Pedro de Jujuy. El parque cerrado se ubicará en la esquina de Rogelio Leach y Miguel Araoz. Allí se reunirán las comparsas para comenzar el recorrido por el circuito.

De esta manera, tanto comerciantes como espectadores podrán disfrutar de la fiesta en un horario diferenciado a lo que ocurría tradicionalmente.

Se espera una masiva concurrencia de público del interior de la provincia, como turistas del noroeste argentino.

Para mayor información, los interesados pueden acceder a la fan page Carnaval San Pedro, donde encontrarán entre otras cosas, datos de hotelería, gastronomía, comercios en general, precios de tribunas, sillas y teléfonos útiles relacionados con las noches de corsos.

La actividad del corso 2026 culminará el domingo 8 de marzo con la entrega de premios en la Casa Municipal de Cultura.

Cabe mencionar que los corsos fueron declarados de interés cultural y turístico por la Provincia.