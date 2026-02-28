Boca recibe a Gimnasia de Mendoza en La Bomboner

Boca buscará cambiar la pobre imagen que dejó en su última presentación ante su gente hoy desde las 17.45 cuando reciba a Gimnasia de Mendoza. Las acciones en el estadio "La Bombonera" serán controladas por Pablo Dóvalo.

El equipo de Claudio Úbeda sabe que está en deuda ante su público independientemente que llega de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina. Sucede que después del paupérrimo empate con Racing, todo el estadio despidió al entrenador y sus dirigidos con una silbatina generalizada. No se salva nadie.

Lo positivo para el "xeneize" sin dudas es el regreso a la titularidad del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión, la mala, el delantero Edinson Cavani no fue convocado por una molestia física, por lo que su lugar será ocupado por Miguel Merentiel, mientras que seguirá Ádam Bareiro, quien tuvo un debut soñado el pasado martes anotando un doblete.

Junto a Paredes, lo estará acompañando en la mitad de la cancha por Williams Alarcón y Santiago Ascacíbar. En defensa, pese a los buenos rendimientos de Malcom Braida, Marco Pellegrino y Nicolás Figal, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco permanecerían en el once inicial, con Agustín Marchesín salvaguardando los tres palos.

Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas, Boca tiene un partido menos que el resto de los equipos, deben uno ante Lanús, por lo que en caso de vencer a los mendocinos se acomodarán en la tabla.

El once titular de Boca sería con Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, viene de igualar 1-1 como local frente a Independiente y, si bien está 13° con siete puntos, una histórica victoria en "La Bombonera" le permitiría soñar con pelear por el ingreso a los playoffs.

El "lobo" sabe que su objetivo es uno solo, sumar la mayor cantidad de puntos posibles para salir de la zona complicada del descenso.