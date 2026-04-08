Docentes y organizaciones sociales unificaron reclamos

En una jornada atravesada por el conflicto social y laboral, gremios docentes y organizaciones sociales se movilizaron ayer en el centro de San Salvador de Jujuy en el marco de una convocatoria nacional, con reclamos que apuntaron tanto al Gobierno provincial como a las políticas aplicadas a nivel nacional.

La protesta reunió a integrantes de Cedems, Sadop, Adiunju y al grupo de delegados de Adep, quienes por la mañana brindaron una conferencia de prensa en la que reiteraron el pedido de recomposición salarial y denunciaron descuentos aplicados por días de paro. En ese marco, ratificaron la continuidad del plan de lucha y se declararon en estado de alerta y movilización, a la espera de una convocatoria al diálogo.

Desde Cedems, Mercedes Sosa subrayó la necesidad de reabrir paritarias y reclamó un ofrecimiento salarial acorde a la canasta básica y al contexto inflacionario. Además, exigió la devolución de los descuentos realizados tras la adhesión a una huelga nacional convocada por centrales obreras.

Por su parte, delegados de Adep se manifestaron frente a Casa de Gobierno, donde remarcaron que "la unidad es la que nos va a ayudar a tener la fuerza". El profesor Guillermo Duarte denunció presiones hacia docentes. "Tuvieron que soportar torturas psicológicas por parte de supervisores y directores", afirmó, al tiempo que reclamó al Gobernador que se pronuncie.

Adiunju, en tanto, sumó el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y anticipó nuevas medidas de fuerza a nivel nacional para las semanas del 13 al 18 de abril y del 27 al 2 de mayo.

Las distintas columnas confluyeron en una marcha por el microcentro, que incluyó un ruidazo en plaza Belgrano y un cartelazo en el puente Lavalle.

En paralelo, organizaciones sociales como el MTE, la Utep, el Frente 22 de Agosto, ATD, el Polo Obrero, entre otras, también se movilizaron en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo (VAT) y a las políticas de ajuste. La protesta incluyó una parada frente a la Dirección de Gestión Administrativa Territorial, donde denunciaron la crítica situación de los beneficiarios.

Bajo consignas como "Basta de ajuste", los manifestantes advirtieron que las medidas profundizan la precarización laboral en Jujuy.