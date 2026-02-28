Sadop Jujuy confirmó paro pese al llamado a paritaria nacional

El secretario general de Sadop - distrito Jujuy, Claudio Meló, confirmó ayer que adherirán al paro de 24 horas convocado para este lunes en la provincia, pese a la convocatoria realizada anoche por la Casa Rosada para que los sindicatos asistan a la paritaria nacional.

Así, el gremio de los docentes privados se sumará a la huelga que realizarán otros gremios del sector como el Cedems (parará 48 horas), Adep (adherirá al paro de 24 horas de Ctera) y UDA.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el sindicalista sostuvo que "el llamado a la paritaria nacional no cambia nada, porque la situación va más allá de lo paritario, ya que tiene que ver precisamente con esta idea que llevó adelante el Gobierno nacional de eliminar al Estado nacional en la obligación que tiene con respecto al sistema educativo nacional, algo que está vigente en las leyes, tanto de educación nacional como en la de presupuesto o de financiación educativa".

Meló indicó que "una voluntad de un Gobierno que tiene un período determinado de tiempo en el poder en un sistema republicano no puede sobrepasar lo que estipula la norma que está vigente, así que la situación excede a lo paritario, por supuesto que lo paritario es lo más importante".

Descuentos que impactan

Consultado sobre los porcentajes de adhesión en Jujuy que tienen en promedio los paros de Sindicato Argentino de Docentes Particulares, el dirigente fue muy preciso: "En promedio, la adhesión de los docentes privados a los paros en Jujuy tiene picos de hasta el 30 por ciento, pero en los últimos paros ese número bajó al 10 por ciento. En la charla con todos los delegados escolares lo que queda claro es que estos porcentajes de adhesión a las huelgas tienen que ver con el tema de no sufrir los descuentos salariales, que impactan fuerte en el bolsillo de los trabajadores de Sadop".

En ese contexto, explicó que "un dato que no es menor es que el Gobierno aumentó un 50 por ciento lo que era el presentismo, que se pagaba un 20 por ciento sobre el básico, y ahora lo llevaron a un 30 por ciento", agregando que "obviamente que esto es una cuestión que no está dentro del salario, pero que sin embargo se lo toma en cuenta para llegar al piso salarial, algo que es totalmente ilegal".

Meló manifestó que "en Jujuy no existen instituciones educativas del sector privado que paguen más de lo que paga el Estado, lo que no quita que en otras jurisdicciones, como por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o la provincia de Buenos Aires, existan instituciones educativas que sí pagan mucho más que el Estado. Generalmente son colegios con cuotas altísimas, que superan lo que es una canasta básica, y allí el docente sí tiene otro tipo de escala salarial".

Además, el gremialista indicó que "la ley establece que un docente de gestión privada no puede cobrar menos que un docente de gestión estatal y que por eso oxigene al Gobierno provincial que los convoque a la paritaria. "Tenemos derecho en cuanto a la representación que tenemos para discutir la parte salarial, por lo menos esa parte con el Gobierno provincial y después con los empleadores y la Dirección de Educación Privada, que depende del Ministerio de Educación, el resto de las condiciones de trabajo. Esto no se cumple en gran medida, y es lo que genera las diferencias. Hay colegios privados que pagan un poquito más en cuanto a presentismo. El presentismo es algo que se puede negociar con cada empleador. Es como un premio de producción, premio que existe en otros tipo de industrias", dijo Meló.

Labor de padres

Interrogado sobre la situación edilicia de los colegios privados en la provincia, sostuvo que es algo que les "excede" como gremio. "A los padres que mandan a sus chicos a las escuelas privadas les diría que lamentablemente caímos en una lógica de mercado, en donde rige la ley de la oferta y la demanda, y por eso creo que los padres actúan en función de sus propias necesidades y a veces dejan en segundo plano esto de que muchas escuelas no están en las condiciones en las que deberían", señaló el gremialista.

Y agregó que "muchos padres son conscientes que están mandando a sus hijos a una institución que no cumple con la ley de contrato de trabajo. Creo que es una cuestión que tenemos que trabajar culturalmente, sobre todo con la nueva generación de docentes porque esto también es importante destacar. Hay un recambio generacional importante en todas las instituciones, no solamente en las privadas, sino también en la de gestión estatal", finalizó diciendo.