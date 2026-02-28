Sadir anunció financiamiento por 230 millones de dólares

En un recinto colmado de autoridades y con un clima político atravesado por respaldos y cuestionamientos, el gobernador Carlos Sadir dejó inaugurado ayer el 165° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, donde realizó un balance de gestión 2025 y delineó los principales ejes para este año, con anuncios de financiamiento internacional por US$ 230 millones, fuerte inversión en seguridad, continuidad de la obra pública y nuevas medidas de impulso productivo.

Tras la sesión extraordinaria en la que se conformaron las comisiones de Interior y Exterior que lo acompañaron y recibieron, Sadir arribó a las 17.50 a la explanada de la Legislatura. Allí saludó a la formación de la Policía de la Provincia e ingresó a la Casa de Piedra junto a sus ministros y diputados de la comisión de Interior. Luego de la proyección de un video institucional con obras ejecutadas durante 2025, a las 18 hizo su entrada formal al recinto en medio de aplausos y vítores, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

El mensaje estuvo atravesado por el contexto macroeconómico nacional y la caída real de la coparticipación federal. El mandatario precisó que entre enero de 2025 y enero de 2026 la recaudación nacional creció 22,25% nominal frente a una inflación acumulada del 32,4%, lo que implicó una caída real del 10,15%. Además, señaló que los recursos vinculados a infraestructura, vialidad y Fonavi registraron en enero de 2026 una baja del 28,7%.

En ese marco, defendió el "orden fiscal" y sostuvo que el 70% del presupuesto provincial se destina al pago de salarios públicos. Remarcó que no hubo despidos en la administración y que se otorgó una recomposición salarial del 35,76% entre enero de 2025 y enero de 2026 (incluyendo provincia y municipios).

También indicó que la Provincia sostuvo con fondos propios el Incentivo Docente (Fonid) y Conectividad tras la discontinuidad del financiamiento nacional.

Uno de los anuncios centrales fue la solicitud de autorización al Ministerio de Economía de la Nación para gestionar financiamiento externo ante el Banco Mundial y la CAF por US$ 230 millones para los próximos cuatro años. El paquete incluye tres proyectos estratégicos: US$ 130 millones para infraestructura vinculada al desarrollo productivo y minero, con mejora de rutas provinciales, centros ambientales en Susques y Abra Pampa, ampliación del Parque Industrial de Perico y creación de un Nodo de Talento e Innovación; US$ 30 millones para la intervención integral del Canal Alvarado, que beneficiará a más de 65.000 habitantes del barrio San Pedrito reduciendo el riesgo de inundaciones; y US$ 70 millones para el programa "Destino Jujuy+", orientado a consolidar el turismo como política de Estado bajo el concepto de destino inteligente.

Y fue durante el tramo referido a educación, paritarias, infraestructura escolar y actividad minera cuando diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores- Unidad interrumpieron con reclamos vinculados a las negociaciones salariales y a las denominadas "corporaciones extractivistas". La tensión se hizo visible en el recinto a través de cruces de palabras, pero el mandatario continuó con la lectura de su mensaje.

En educación, detalló que en 2025 se inauguraron 10 nuevas escuelas y se refaccionaron 9 edificios a nuevo, mientras que actualmente hay 27 establecimientos en obra y 15 más con ampliaciones previstas. Señaló además que el 85% de las escuelas rurales ya cuenta con conexión de alta velocidad.

Confirmó que el 16 de marzo iniciará la carrera de Medicina en Libertador General San Martín, con 4.576 preinscriptos, y adelantó que este año se avanzará en la desburocratización del sistema educativo y en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para prevenir el abandono escolar.

En salud pública, informó una inversión de 8.831 millones de pesos en infraestructura y 1.374 millones en equipamiento. Entre las obras destacó la construcción de cuatro quirófanos en el hospital "Pablo Soria" con una inversión superior a los 7.500 millones, ampliaciones en el hospital "Carlos Snopek" y la adquisición de nuevos tomógrafos, mamógrafos y equipamiento de alta complejidad. También anticipó la consolidación de un Hospital Virtual que integrará TeleAPS, telesalud mental y teleconsultas. Y felicitó a los médicos por los cuatros trasplantes renales realizados en la provincia.

En seguridad, presentó el "Plan Estratégico para la Seguridad Ciudadana 2035", que integrará tecnología, inteligencia artificial y una red provincial única de datos. Anunció la incorporación de 1.000 nuevas cámaras en 15 localidades, la puesta en funcionamiento de drones de última generación y la inversión de 2.424 millones de pesos para un Plan Integral de Seguridad en Alto Comedero, con refacción de edificios y creación de un Centro de Gestión de Seguridad.

En política habitacional, informó que el Ivuj proyecta más de 1.200 viviendas con financiamiento provincial y que, mediante esquemas público-privados, se sumarán más de 2.100 unidades adicionales, lo que permitirá dar respuesta a más de 3.300 familias en los próximos años. En paralelo, destacó la regularización dominial, microcréditos y el incremento del recupero de cuotas.

El discurso también incluyó anuncios de obras viales clave en la capital, como la integración al sistema vial de cinco puentes estratégicos para mejorar la circulación el Puente Higuerillas - Malvinas, sobre el río Grande; el Puente Los Molinos - Los Perales, también sobre el río Grande; el Puente Pueyrredón - Bustamante, sobre el río Xibi Xibi; y el Puente de avenida Hipólito Yrigoyen - Punta Diamante, sobre el río Xibi-Xibi.

En cuanto a infraestructura, Sadir anunció la firma de un convenio con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy con el Colegio de Arquitectos para la refuncionalización de la zona denominada "Vieja Terminal". Proyecto que tiene como objetivo ordenar e impulsar el desarrollo comercial del sector e integrarlo al Paseo Pachamama.

Además, dijo que tienen proyectado iniciar la construcción de un nuevo edificio específico para Emergencias, donde trasladarán la base del Same junto a Bomberos y Defensa Civil.

"Cumplir con lo que prometemos es el eje de nuestra gestión", afirmó hacia el cierre, en un mensaje que combinó defensa del equilibrio fiscal, reivindicación de la obra pública con recursos propios y apuesta por el desarrollo productivo en un escenario nacional que definió como complejo, entre tantos otros temas.