Ingresó a robar a un local y horas después fue detenido

Un hombre que había sido sindicado como el presunto autor de un hecho de robo en un local comercial del microcentro jujeño, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El hecho se registró días atrás en un local de indumentaria, ubicado sobre calle Otero, donde el malviviente ingresó tras dañar una chapa de ventilación de la vidriera, donde sustrajo una importante cantidad de prendas de vestir, valuadas en más de 500 mil pesos.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, donde captaron el momento exacto del ilícito y permitieron identificar la vestimenta del protagonista.

Con estos datos y las directivas de la ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las unidades operativas iniciaron un rastrillaje que culminó con la interceptación y demora del sujeto en la intersección de avenida El Éxodo y calle Santa Bárbara del barrio Gorriti.

Durante el procedimiento y la posterior requisa en la Seccional 1º, los efectivos secuestraron de las prendas de vestir que el delincuente portaba al momento del robo, además de recuperar parte de lo sustraído, incluyendo pantalones jean, vestidos, remeras y una cartera.

El inculpado de 27 años, con domicilio en el barrio Mariano Moreno, quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron vinculados a la causa penal.