Jujuy y China consolidan su alianza estratégica

El vicegobernador Alberto Bernis, a cargo del Ejecutivo provincial, encabezó una mesa de trabajo en el Salón Blanco junto al ministro consejero de la embajada de China, Wang Xiaoxu, con el fin de profundizar la cooperación en sectores críticos como la minería, la energía solar y el turismo. El encuentro fusionó la agenda geopolítica con la celebración asiática con la llegada del año del caballo.

La reunión contó con la presencia del jefe de Gabinete, Freddy Morales, y los ministros Federico Posadas (Cultura y Turismo), Juan Carlos Abud (Producción) y Federico Cardozo (Hacienda y Finanzas), además del Juez de Minas, Pablo Read. Por la comitiva asiática, asistió el agregado cultural Qingwei Liu, junto a directivos de las firmas de capitales chinos que operan en Jujuy. La visita se dio en el contexto de las celebraciones oficiales por el Año Nuevo Chino 2026, integrando a Jujuy en la ruta global de festejos organizados por gigante asiático.

Durante el encuentro, Bernis subrayó que la presencia china en la provincia se traduce en progreso tangible. "Las inversiones significan trabajo y sustento para muchas familias jujeñas; aportan capacitación y conocimiento", afirmó el vicegobernador. Asimismo, destacó el interés del gigante asiático en financiar proyectos locales ligados a minerales estratégicos como el cobre, oro, plata, zinc y tierras raras, activos que posicionan a Jujuy como un actor clave en el mercado tecnológico global.

Por su parte, el ministro consejero, Wang Xiaoxu subrayó la solidez de la relación bilateral entre China y Argentina, que ya suma 54 años de historia diplomática. "China apoya a las empresas que desarrollan su actividad en Jujuy bajo la premisa del beneficio y respeto mutuo", dijo el diplomático, quien, además vaticinó que los esfuerzos conjuntos "se coronarán con más éxito" en el corto plazo.

Finalizada la mesa técnica, la delegación realizó un recorrido cargado de simbolismo por el Salón de la Bandera y el Centro de Interpretación de la Bandera. Allí, las autoridades intercambiaron conocimientos sobre la historia de la Bandera de la Libertad Civil y las expresiones artísticas de la cultura ancestral china, evidenciando que la relación trasciende lo estrictamente económico. El cierre de la jornada tuvo lugar en la explanada de Casa de Gobierno, donde Bernis y Wang dieron la apertura oficial a los eventos por el Año Nuevo Chino. Entre danzas tradicionales y un clima de festividad, Jujuy reafirmo su rol como socio estratégico del gigante asiático en el Cono Sur.