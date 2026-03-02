Más de 131 mil turistas llegaron a Jujuy en febrero

Febrero cerró en Jujuy con 131.476 turistas, 360.117 pernoctes y un impacto económico estimado en $44.552.021.490. La ocupación promedio provincial alcanzó el 62,3%, con picos cercanos al 70% en destinos de Quebrada.

El gasto diario por persona fue de $123.708 y la estadía promedio se ubicó en 2,74 noches. En total, funcionaron 435 alojamientos que ofrecieron 12.382 plazas en toda la provincia.

De los pernoctes registrados, 216.070 correspondieron a establecimientos empadronados y 144.047 a no empadronados. En cuanto a turistas, 78.889 se alojaron en emprendimientos registrados y 52.587 en no registrados.

La Quebrada lideró la ocupación regional con 68,6%. En ese corredor, Purmamarca alcanzó el 70,9%, Tilcara el 69,5% y Humahuaca el 67,9%. En los Valles, la ocupación fue del 59,7%, con San Salvador de Jujuy en 59,8%. Las Yungas marcaron 54% y la Puna 42,8%.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, señaló que "los más de 44.500 millones de pesos que dejó febrero muestran un movimiento económico concreto en toda la provincia, no sólo en los destinos tradicionales sino también en regiones que vienen creciendo".

Además, remarcó que "superar los 131 mil turistas con una estadía promedio de casi tres noches confirma que Jujuy logró sostener niveles de ocupación por encima del 60% en plena temporada, con fuerte tracción en Quebrada".

Finalmente señaló que los datos consolidan a febrero como uno de los meses de mayor movimiento del verano, con impacto directo en alojamiento, gastronomía, transporte y comercio en las distintas regiones de Jujuy.

Cabe señalar que en el fin de semana largo por el Carnaval Grande llegaron a Jujuy 45.715 turistas, que generaron una ocupación hotelera del 95%, un impacto económico de $16.180.180.993, con 130.719 pernoctes en 435 alojamientos habilitados y una estadía promedio de 2,86 días. La Quebrada de Humahuaca lideró la ocupación hotelera con un 98%, mientras que los Valles registraron un 96,3%, las Yungas un 88,4%, y la Puna un 78,3%.