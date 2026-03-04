Juicio por Kim Gómez: declaran culpable al acusado

El acusado del crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue arrastrada durante 15 cuadras tras el robo del auto en el que iba con su mamá, en La Plata, fue declarado culpable.

El monto y los fundamentos de la pena se darán a conocer el lunes 16 de marzo.

Jorge Bru, abogado de la familia de la víctima, informó que "el imputado ha sido declarado coautor penalmente responsable del delito que se le imputa, que es justamente el de homicidio en ocasión de robo".

Así lo resolvió este miércoles el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, que estuvo a cargo del debate ya que el imputado, hoy de 18 años, tenía 17 al momento del hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo.

El juicio oral tuvo su última audiencia el viernes pasado, en la que la fiscalía solicitó que el acusado sea condenado a 23 años y 4 meses de prisión.

La representante del Ministerio Público consideró que se trató de un "homicidio en ocasión de robo", un delito que prevé un máximo de 25 años de prisión. También consideró como agravante que ocurrió "en poblado y en banda".

La defensora oficial del adolescente, Raquel Ponzinibbio, planteó que se trató de un "homicidio culposo", que tiene previsto condenas más leves. Por eso solicitó 7 años de prisión, al considerar que el joven "no tuvo intención" de provocar la muerte de Kim.

Bru admitió que el otro asaltante, que tenía 14 años cuando ocurrió el crimen, "es inimputable y además la nueva ley (del Régimen Penal Juvenil) no lo alcanza porque no es retroactiva".

Además, sobre la familia de la víctima, subrayó: "Ellos si que estan condenados a perpetua".

El juicio oral comenzó el 18 de febrero en los Tribunales de La Plata, ubicados en un predio de Tolosa, a cinco minutos del centro de la capital provincial. Fue un proceso regido con parámetro diferentes al fuero penal de mayores.

Los integrantes del jurado pidieron "estricta reserva" sobre todo lo que transcurría en las audiencias, para respetar la integridad de los menores.

No obstante, trascendió que, en la jornada inicial, la mamá de la víctima, Florencia Barboza (29), hizo un relato estremecedor.

La mujer contó cómo ocurrió el asalto y tuvo que revivir los momentos de horror, cuando dos adolescentes abordaron su auto en la esquina de 25 y 72, cerca de Altos de San Lorenzo, y se llevaron el vehículo con la nena sentada en el asiento trasero.

A ella la tiraron al asfalto en plena avenida y desde allí vio cómo se llevaban en Fiat Palio rojo de tres puertas. Según relató, los asaltantes intentaron sacar a la nena, pero quedó sujetada del cinturón de seguridad y fue arrastrada 15 cuadras. Murió por los golpes.

Luego de ese primer encuentro dieron su testimonio policías, personas allegadas a la familia y vecinos que vieron secuencias del trágico hecho. El procedimiento estuvo a cargo de los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcerano.

La defensora planteó que el adolescente no advirtió que la nena había quedado enganchada al vehículo y nunca tuvo intención de provocarle la muerte a Kim.

Según esa postura, el acusado no vio a la menor durante la huida y el desenlace fue producto de una situación trágica no buscada. Además, señaló que el joven se entregó a la Justicia, lo que permitió llegar al juicio.