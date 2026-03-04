Detienen a tres mujeres con cápsulas de cocaína en el estómago

En un procedimiento rutinario de Gendarmería Nacional en el peaje Molle Yaco terminó con el descubrimiento de un importante cargamento de estupefacientes transportado en el interior del organismo de tres mujeres bolivianas. El hecho ocurrió cuando los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia con destino a Mendoza y las sospechosas comenzaron a manifestar fuertes dolores abdominales.

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358, donde personal de la Patrulla Eventual "Trancas", dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán", inspeccionaba un ómnibus que realizaba el trayecto San Salvador de Jujuy - Mendoza Capital. Durante la revisión, tres pasajeras llamaron la atención de los gendarmes al quejarse por intensas molestias en el abdomen, lo que despertó las sospechas de los uniformados.

Ante la posibilidad de estar frente a un hecho ilícito relacionado con el narcotráfico, los funcionarios decidieron trasladar a las mujeres al Hospital de Trancas para realizarles placas radiográficas. Las imágenes confirmaron los peores pronósticos: en sus estómagos se observaba claramente la presencia de múltiples cuerpos extraños compatibles con cápsulas de droga.

Debido al riesgo vital que implicaba mantener los envoltorios en el sistema digestivo, las ciudadanas fueron derivadas de urgencia al Centro de Salud Zenón Santillán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde bajo estricta supervisión médica lograron expulsar un total de 198 cápsulas.

Los envoltorios fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total de la droga secuestrada alcanzó los 2 kilos con 328 gramos, un cargamento que estaba destinado a abastecer puntos de venta en la provincia de Mendoza.

Intervención judicial

Finalmente, conforme lo dispuesto por el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se procedió al secuestro de la droga y a la detención inmediata de las tres involucradas, quienes quedaron a disposición de la justicia federal por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.