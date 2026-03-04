21°
Ricardo Dionisio
Humahuaca
Yuto
industrias
GNL
Pichetto
Caso Kim Gómez
tucuman
alto comedero
Jujuy
INICIATIVA PARA SUMAR VOLUNTADES

“Un Hogar” para cuidado de niños y convoca a voluntarios

Retoman su servicio gratuito para hijos de familias trabajadoras y convoca a voluntarios para acompañar la iniciativa.

Miércoles, 04 de marzo de 2026 17:18

La Asociación Cuidando Infancias relanza el espacio de cuidado “Un Hogar”, una propuesta solidaria destinada a acompañar a familias que trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos durante los días no laborables. Retoman un formato buscando voluntarios para sumarse sólo días feriados o no laborables, y los invitan a una reunión mañana a las 20.

El servicio, que ya se había desarrollado entre 2022 y 2024 y debió suspenderse por razones económicas, vuelve ahora con un formato adaptado a las posibilidades actuales de la institución.

Estela Neder, integrante de la Comisión Directiva, explicó que el proyecto está orientado a personas en situación de vulnerabilidad económica que necesitan cumplir con sus obligaciones laborales incluso los feriados provinciales, nacionales y días no laborables, además de los sábados. “La idea es que puedan trabajar tranquilos, sabiendo que sus hijos están cuidados”, señaló.

El espacio recibirá a niños desde los 2 años, siempre que ya hayan dejado los pañales, hasta los 8 años. La franja etaria responde a una necesidad concreta, en jornadas sin clases, muchas madres y padres no cuentan con redes de apoyo y en algunos casos, los chicos quedan solos en sus casas, con el riesgo que ello implica. Frente a esa realidad, la asociación propone un ámbito de contención, cuidado y acompañamiento.

Durante la jornada, los niños podrán participar de actividades recreativas y lúdicas en un entorno preparado para su bienestar. Además del cuidado físico, se les brindará desayuno y almuerzo. Para ello, la entidad ya cuenta con personas destinadas específicamente a la atención de los pequeños y al área de cocina, garantizando una organización adecuada del servicio.

Cuidando Infancias es una asociación sin fines de lucro y la prestación es totalmente gratuita para las familias. El sostenimiento del proyecto se logra a través del aporte mensual de los asociados y de actividades de recaudación de fondos, como el tradicional té anual solidario.

 Convocatoria a voluntarios

En esta nueva etapa, la institución convoca a voluntarios que deseen sumarse a la iniciativa. “Más que nada se necesita tiempo y compromiso”, expresó Neder. La participación es flexible, cada persona puede colaborar según su disponibilidad, ya sea una mañana, algunas horas por mes o en fechas puntuales. El voluntariado está abierto a mayores de 18 años, aunque también pueden integrarse adolescentes acompañados por un adulto, fomentando así valores de solidaridad y compromiso comunitario.

Las tareas son diversas. No todos deberán dedicarse directamente al cuidado de los niños sino que también se puede colaborar sirviendo la merienda, acompañando en juegos, leyendo cuentos o desarrollando talleres artísticos y recreativos, de acuerdo con las habilidades de cada voluntario. “Las posibilidades son amplias; cada uno puede aportar desde lo que sabe hacer”, destacó.

Para organizar el equipo, se realizará una primera reunión informativa este jueves a las 20 horas. El encuentro tendrá lugar en calle Patricias Argentinas sin número, en un portón ubicado dentro de las dependencias del complejo del Buen Pastor, entre San Martín y avenida 19 de Abril, más próximo a la primera de esas arterias.

Quienes estén interesados en participar deben comunicarse telefónicamente no por mensaje de WhatsApp al número 3885964444, preferentemente antes del jueves, a fin de recibir los detalles sobre la reunión y las tareas previstas.

Con el lema “Tu tiempo puede ser abrigo. Tu compromiso, esperanza”, la campaña invita a la comunidad a sumarse a este servicio que busca cuidar hoy para construir un mañana mejor, ofreciendo a niños y niñas un espacio seguro y afectuoso mientras sus familias trabajan.

Temas de la nota

