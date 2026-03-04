Banco Macro y Visa te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hasta el 30 de Abril de 2026, los clientes de Banco Macro que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para el sorteo de 38 paquetes para dos personas y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, cortesía de Visa.

