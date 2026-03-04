Banco Macro y Visa te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hasta el 30 de Abril de 2026, los clientes de Banco Macro que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para el sorteo de 38 paquetes para dos personas y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, cortesía de Visa.
Los paquetes incluyen:
- Entradas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM
- Pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires.
- Hospitalidad Visa para el ganador y un acompañante.
- Asistencia al viajero durante toda la experiencia.
- Alojamiento por 4 noches en un hotel 4 estrellas.
- Comidas incluidas: desayunos, almuerzos y cenas.
- Traslados en el destino.
- Tarjeta prepaga con un saldo de 400 dólares.
- Regalos de merchandising de cortesía.
- Actividades culturales y staff de soporte y seguridad las 24 horas durante la estadía.
¿Cómo participar en el sorteo?
-
Es muy sencillo: cada vez que los clientes usen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro sumarán chances automáticamente.Por cada $1.000 en consumos → 1 chance
Si pagan con MODO, Apple Pay o Google Pay → las chances se multiplican x5
Cuanto más consuman los clientes con sus Tarjetas Visa de Débito y Crédito Visa Macro, más oportunidades tendrán de ganar.
Toda la información, bases y condiciones se encuentran en: https://pensaenmacro.com.ar/promovisa/
“Esta promoción es una forma más de agradecer y premiar la confianza que día a día nos brindan nuestros clientes. Junto a Visa queremos que 38 personas y sus acompañantes vivan la experiencia única de alentar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM afirmó, Juan Parma, CEO de Banco Macro.
Pensá en Grande, Pensá en Macro.
- Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.