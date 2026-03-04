Reprograman la fecha 4 de la Primera Nacional por paro de AFA

La fecha 4 de la Primera Nacional, que debía disputarse entre el 2 y el 8 de marzo, fue reprogramada para el mes de junio debido al paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino.

En este marco, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Club Atlético Güemes se jugará al término de la primera ronda del certamen.

Es importante destacar que el lobo jujeño reaparecerá en las canchas el 15 de marzo, en el estadio “23 de Agosto”, cuando reciba a Club Atlético Colegiales por la fecha 5.

Luego, el equipo visitará a Club Atlético Tristán Suárez el 21 de marzo, en el marco de la sexta jornada del campeonato 2026.