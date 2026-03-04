El Norte Grande: Una alianza entre producción y naturaleza

El Norte Grande argentino es una región de contrastes y oportunidades latentes. Representa el 30% de nuestro territorio nacional y custodia el 70% de nuestros bosques, con el Gran Chaco Americano como un núcleo vital. Sin embargo, frente a esta inmensidad, la región hoy solo explica el 7,8% de las exportaciones del país. Esta brecha no debe leerse como una debilidad, sino como el horizonte de un potencial de crecimiento enorme.

Es cierto que competir con la intensidad productiva de la "zona núcleo" (Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe) es un desafío complejo, pero el Norte Grande tiene un camino propio. Nuestro objetivo no es solo modificar un porcentaje estadístico, sino transformar la realidad local: incrementar los ingresos absolutos, generar puestos de trabajo genuinos y consolidar un motor productivo que no reniegue de su entorno.

Contamos con una superficie disponible que permite un crecimiento agropecuario y forestal ambicioso sin afectar sustancialmente la biodiversidad regional. A esto debemos sumar la irrupción de la actividad minera, con el litio a la cabeza pero sin agotarse en él. En el corto y mediano plazo, estas inversiones generarán un incremento sustancial de las exportaciones desde el norte, lo que probablemente comience a equilibrar la balanza comercial respecto al resto del país.

Una ventaja competitiva

Hoy, el mercado global -y la Unión Europea en particular- exige trazabilidad y estándares de no deforestación. En este contexto, lo que antes se veía como un obstáculo, hoy es nuestra mayor ventaja competitiva: nuestro acervo ambiental.

En el Norte Grande es posible incrementar la producción manteniendo altos niveles de conservación. De hecho, estamos convencidos de que el desarrollo productivo puede, y debe, fortalecer la protección de la biodiversidad. Aunque la participación de la región en las exportaciones nacionales de soja (10%) y carne (20%) sea menor en volumen comparada con la Pampa Húmeda, nuestra alianza entre producción y naturaleza es lo que vuelve a nuestros productos excepcionalmente atractivos.

Desde la celulosa y el arroz, pasando por el algodón, los cítricos de nuestras yungas y el litio de la puna, todas estas producciones están asociadas a ecosistemas de alta biodiversidad. Mostrar al mundo que producimos lo que el mercado necesita mientras conservamos el patrimonio natural es el gran valor diferencial que ofrecemos.

El modelo PPP

Para poner en valor esta visión, impulsamos el modelo de Paisajes Productivos Protegidos (PPP). Este programa está diseñado precisamente para visibilizar los comportamientos responsables del sector privado, atendiendo a las crecientes exigencias internacionales.

En provincias como Jujuy, Tucumán, Corrientes o Misiones, es muy común encontrar empresas que generan productos de exportación y, simultáneamente, conservan grandes espacios de naturaleza dentro de sus propios predios. El programa PPP permite transparentar estos compromisos ambientales y sociales, demostrando que la empresa no es enemiga del entorno, sino su principal custodia.

Desde ProYungas, y en sintonía con las organizaciones que integramos Redes Chaco, impulsamos un desarrollo que combine protección ambiental e inclusión social. Por ello, vemos con optimismo el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. No solo por el beneficio económico evidente, el ingreso de divisas y la empleabilidad, sino porque este marco nos permitirá potenciar y validar los compromisos que ya venimos impulsando en el territorio.

El Norte Grande no es solo una reserva; es una región que ya está demostrando que se puede ser un motor productivo moderno, integrado al mundo y profundamente respetuoso de su biodiversidad.