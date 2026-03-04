Joven fue apuñalado tras un enfrentamiento en una comparsa

Un joven fue apuñalado, tras un enfrentamiento durante festejos carnestolendos. Los presuntos autores fueron detenidos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 22.40 en un sector del barrio 23 de Agosto, en la ciudad de Humahuaca.

Fue en esas circunstancias que una comparsa festejaba el carnaval de flores, cuando se produjo un enfrentamiento que dejó como saldo a un joven de 26 años herido con un arma blanca.

De manera inmediata los testigos alertaron a los efectivos policiales y una comisión se constituyó en el lugar, donde constató la presencia de la víctima.

Personal del Same asistió al joven y lo trasladó de urgencias al hospital local, donde permanece alojado en sala de Observación.

Luego de entrevistarse con testigos del violento episodio, los efectivos lograron dar con el paradero de los presuntos autores y procedieron a sus detenciones.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal policial de la Unidad Regional 3.