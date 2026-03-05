Destacados disertantes en la Asamblea de Pastoral jujeña

El análisis y las perspectivas del Documento Final del Sínodo para armar los itinerarios de implementación y la animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional (dado que el 2026 es el año dedicado a los jóvenes y las vocaciones), constituirán los ejes de la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral de la Diócesis de Jujuy.

Toda la comunidad está invitada a participar del espacio de encuentro, oración y discernimiento común que se realizará el sábado desde las 8 en el polideportivo del Colegio Del Salvador. Acompañarán en la reflexión y servicio monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos y el presbítero Ariel Zottola.

El programa iniciará con la recepción y desayuno a las 8 (piden llevar taza o jarro), a las 9 la oración y apertura, a las 9.40 mensaje de apertura y presentación del obispo Daniel Fernández, desde las 10 abordarán el documento sinodal y luego del almuerzo (que es a la canasta) tratarán la animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional. La santa misa de cierre será a las 17.15.

Además de las imágenes patronales está prevista la presencia de las reliquias de Santa Mama Antula que se encuentran en la Diócesis dentro de su recorrido por el país en preparación al V Encuentro Nacional de Grupos Misioneros.

Distintos ministerios y grupos ofrecerán menús para recolectar fondos destinados a su labor.

PRESBÍTERO ARIEL ZOTTOLA

Vale destacar que monseñor Marín de San Martín nació el 21 de agosto de 1961 en Madrid (España), fue ordenado sacerdote en la orden de los Agustinos el 4 de junio de 1988, es doctor en Sagrada Teología de la Universidad Pontificia Comillas y en 2021 el Papa Francisco lo nombró subsecretario del Sínodo de los Obispos junto a la hermana francesa Nathalie Becquart.

En una entrevista destacó que "la sinodalidad no es otra cosa sino robustecer la comunión en Cristo y con los hermanos".

Mientras que Ariel Alberto Zottola nació el 7 de marzo de 1979, fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 2005, integra la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, fue rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco (Perú) y ahora es párroco en Nuestra Señora de Montserrat en Tucumán. (Eugenia Sueldo)

Por el Camino Real

La peregrinación de las reliquias de Mama Antula por la Diócesis de Jujuy, dentro de la iniciativa de las Obras Misionales Pontificias Argentinas, el sábado tendrá una expresión de honda significación histórica y religiosa. La parroquia Inmaculada Concepción de San Antonio organizó la Caminata con Santa Mama Antula por el antiguo Camino Real.

Es que en septiembre de 1773 en su visita apostólica por Jujuy el obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta, de origen peruano, autorizó a la santa peregrina el ingreso y visita pastoral en tierras jujeñas. La ruta oficial de aquel entonces fue el denominado Camino Real, red de comunicación de la colonia. A las 16 será la concentración de los participante en el estadio del Carril, a las 17 habrá una mateada fraterna en el camping del Carril y a las 19 se oficiará la santa misa en la sede parroquial en San Antonio. Mientras que el templo permanecerá abierto desde las 18 hasta las 21.