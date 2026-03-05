“Un Hogar” convoca a voluntarios a sumarse

La Asociación Cuidando Infancias relanza el espacio de cuidado "Un Hogar", una propuesta solidaria destinada a acompañar a familias que trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos durante los días no laborables. Retoman un formato buscando voluntarios para sumarse sólo días feriados o no laborables, y los invitan a una reunión hoy las 20.

El servicio, que ya se había desarrollado entre 2022 y 2024, y debió suspenderse por razones económicas, vuelve ahora con un formato adaptado a las posibilidades actuales de la institución.

Estela Neder, integrante de la Comisión Directiva, explicó que el proyecto está orientado a personas en situación de vulnerabilidad económica que necesitan cumplir con sus obligaciones laborales incluso los feriados provinciales, nacionales y días no laborables, además de los sábados. "La idea es que puedan trabajar tranquilos, sabiendo que sus hijos están cuidados", señaló.

El espacio recibirá a niños desde los 2 años, siempre que ya hayan dejado los pañales, hasta los 8 años. La franja etaria responde a una necesidad concreta, en jornadas sin clases, muchas madres y padres no cuentan con redes de apoyo y en algunos casos, los chicos quedan solos en sus casas, con el riesgo que ello implica. Frente a esa realidad, la asociación propone un ámbito de contención, cuidado y acompañamiento.

Durante la jornada, los niños podrán participar de actividades recreativas y lúdicas en un entorno preparado para su bienestar. Además del cuidado físico, se les brindará desayuno y almuerzo. Para ello, la entidad ya cuenta con personas destinadas específicamente a la atención de los pequeños y al área de cocina, garantizando una organización adecuada del servicio.

Cuidando Infancias es una asociación sin fines de lucro y la prestación es totalmente gratuita para las familias. El sostenimiento del proyecto se logra a través del aporte mensual de los asociados y de actividades de recaudación de fondos, como el tradicional té anual solidario.

En esta nueva etapa, la institución convoca a voluntarios que deseen sumarse a la iniciativa. "Más que nada se necesita tiempo y compromiso", expresó Neder. La participación es flexible, cada persona puede colaborar según su disponibilidad, ya sea una mañana, algunas horas por mes o en fechas puntuales. El voluntariado está abierto a mayores de 18 años, aunque también pueden integrarse adolescentes acompañados por un adulto.

Las tareas son diversas. No todos deberán dedicarse directamente al cuidado de los niños sino que también se puede colaborar sirviendo la merienda, acompañando en juegos, leyendo cuentos o desarrollando talleres artísticos y recreativos, de acuerdo con las habilidades de cada voluntario. "Las posibilidades son amplias; cada uno puede aportar desde lo que sabe hacer", destacó.

Para organizar el equipo, se realizará una primera reunión informativa hoy jueves a las 20. El encuentro tendrá lugar en calle Patricias Argentinas sin número, en un portón ubicado dentro de las dependencias del complejo del Buen Pastor, entre San Martín y avenida 19 de Abril.

Quienes estén interesados en participar deben comunicarse telefónicamente (no por mensaje de Whatsapp) al número 3885964444, preferentemente antes del jueves, a fin de recibir los detalles sobre la reunión y las tareas previstas.

Con el lema "Tu tiempo puede ser abrigo. Tu compromiso, esperanza", la campaña invita a la comunidad a sumarse a este servicio que busca cuidar hoy para construir un mañana mejor, ofreciendo a niños y niñas un espacio seguro y afectuoso mientras sus familias trabajan.