“Somos más”, la canción del Mundial

Ya se presentó "Somos más", la canción de Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi elegida como el himno que acompañará la cobertura de la cadena estadounidense Telemundo durante el Mundial de Fútbol de este año Estados Unidos-México-Canadá.

Además de una mascota y una pelota, cada Copa del Mundo cuenta con una canción oficial. Las últimas cinco fueron "Hayya Hayya (Mejor juntos)", de Trinidad Cardona, Aisha y Davido, en 2022; "Live It Up", de Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi, en 2018; "We Are One (Ole Ola)", de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte, en 2014; "Waka Waka", de Shakira, en 2010 y "The Time of Our Lives", de Il Divo y Toni Braxton, en 2006. Estos temas se instalaron en la memoria colectiva y cada vez que suenan, las personas se trasladan directamente a los distintos mundiales.

A raíz de lo significativas que son las canciones para este evento, había una gran expectativa por conocer a la elegida para sonar durante el Mundial 2026. El 11 de julio Robbie Williams anunció que su tema "Desire" fue elegido como "el himno oficial de la FIFA para todos los torneos a nivel mundial y sonará antes de cada partido, mientras los jugadores se alinean antes del saque inicial". Originalmente, el tema se presentó como un dúo junto a Laura Pausini. Sin embargo, durante el sorteo de los grupos, el británico la interpretó con la ganadora del Tony y exintegrante de The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.

Después de aquella presentación se despertó cierta polémica en redes sociales ya que ambos artistas nacieron en Estados Unidos y no se incluyó a Canadá y México. "Somos más", la nueva canción lanzada por Telemundo para la competencia, cuenta con la interpretación de artistas latinoamericanos otorgándole más representatitvidad al continente: Emilia Mernes, de Argentina; Carlos Vives, de Colombia; Wisin, de Puerto Rico y Xavi, un cantautor mexico-estadounidense.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, enEstados Unidos, México y Canadá, se disputará del 11 de junio de 2026 al 19 de julio. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Competirán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en 38 días.