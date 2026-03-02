27°
El Instituto Balcarce lanzó su oferta académica para el nuevo ciclo lectivo

El nuevo programa incorpora carreras y oficios orientados en salud, administración, informática y estética.

Lunes, 02 de marzo de 2026 00:00

Con inscripciones abiertas y un calendario que se extiende durante todo el año, el Instituto Balcarce presentó su programa 2026 con una gran variedad de cursos orientados a la rápida inserción laboral.

 

El Instituto ofrece promoción 2x1 en inscripciones y descuento de hasta un 20% con tarjetas de crédito; Naranja y Visa.

La iniciativa busca responder a la demanda de personas que necesitan capacitarse en oficios y servicios concretos, con horarios amplios y requisitos mínimos.

 

Las clases se dictan en diferentes turnos de 8 a 22, lo que permite combinar estudio y trabajo. Además de la modalidad presencial, la institución suma alternativas virtuales con acompañamiento docente, facilitando el acceso desde diferentes puntos de la provincia.

Carreras técnicas y oficios

La oferta abarca áreas de salud, administración y rubros productivos. Entre las propuestas se encuentran: Auxiliar en Enfermería, Farmacia y Laboratorio; Mecánica de Motos y Automotor; Electricidad; Secretariado Administrativo; Administración Contable; Auxiliar Maestra Jardinera; Criminalística; Operador de PC; Peluquería y Barbería.

Todas las carreras cuentan con certificación de aval universitario, respaldado por la Universidad Nacional del Chaco Austral y la Universidad Tecnológica Nacional, un punto clave para fortalecer el perfil profesional de los egresados.

Academia premilitar

El Instituto también incorpora una academia premilitar, orientada a la formación integral a través de la delegación "Álvarez Prado", con inscripciones abiertas para jóvenes de 7 a 22 años, promoviendo valores como el respeto, la disciplina y la formación en preparación física, primeros auxilios y defensa personal.

Especializaciones en estética

Dentro de este esquema integral se incorporan dos propuestas que responden a las tendencias del mercado de la belleza: lash profesional y maquillaje. Estos cursos están pensados para quienes buscan emprender o sumar herramientas a su trabajo independiente, con prácticas profesionales.

Los cursos pueden realizarse en formato regular o intensivo, con duraciones que van de cinco a diez meses.

Beneficios y facilidades de pago

Como parte del lanzamiento la institución anunció una Mega promoción valida hasta el 7 de marzo; quienes abonen la 1ra cuota en efectivo acceden a un 30% de descuento, inscripción sin costo y un taller de regalo.

Además, se brinda asesoramiento de forma presencial y virtual para orientar a los interesados sobre requisitos y planes de estudio.

Consultas e informes

El Instituto Balcarce se encuentra ubicado en la calle Balcarce 518, de la capital jujeña, y cuenta con franquicias en distintos puntos del país. Por consultas comunicarse al teléfono: (388)5054686.

 

