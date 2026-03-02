"Debe haber una amnistía en el PJ de Jujuy y llamar a elecciones internas"

El diputado nacional por Unión por la Patria, Hugo Yasky, cuestionó hoy fuertemente la intervención del Partido Justicialista jujeño y reclamó que se convoque a elecciones internas luego de hacer una amnistia para que puedan participar todos los afiliados.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el legislador sostuvo que "no se puede seguir manejando al peronismo con ese grado de sectarismo con que se lo está haciendo y el ejemplo de Jujuy es muy claro en ese sentido". "En Jujuy hubo una intervención que supuestamente venía a poner bajo el techo del peronismo de la provincia a todos los sectores con sus diferencias y con la diversidad que tiene el peronismo. Ahora resulta que en el momento en que se tiene que definir el armado de la lista, se arman listas que prácticamente dejan afuera a por lo menos la mitad del peronismo", manifestó.

Yasky agregó que el desmanejo decidido desde Buenos Aires quedó demostrado con el resultado electoral en Jujuy, ya que "en la última elección la lista que armó el peronismo sacó los mismos puntos que la lista de los que quedaron afuera". "Y no solamente hacés eso, sino que además después emitís una resolución en la que los suspenden a todos. O sea, todos los que no participaron de la lista que sacó 15 puntos, como la que armó la intervención, resulta que quedaron fuera del peronismo. Esa lógica no se puede seguir aplicando, porque nos estamos pegando tiros en los pies de todos los días".

Siguiendo con su análisis sobre la situación del PJ jujeño, el gremialista de la CTA expresó que "el peronismo tiene que hacer una convocatoria amplia, e incluso pensar en convocar a sectores que están fuera del peronismo, por lo que intervenir el partido para armar listas a las que entran solamente los elegidos y encima después suspender la afiliación del resto es un error". "Hay que convocar a elecciones internas, pero antes hay que hacer una amplia amnistía para que puedan participar todos los sectores, porque convocar a elecciones internas después de que se suspendió a la mitad de los referentes es algo inaceptable", señaló.



El discurso de Milei

Consultado sobre su visión del discurso emitido anoche por el presidente Javier Milei, el diputado nacional que estuvo presente en el recinto afirmó que "fue un espectáculo bochornoso" y que al jefe de Estado "se lo vio desequilibrado, falto de ideas y sin la determinación de asumir, aunque sea mínimamente, el grave problema que está viviendo el pueblo argentino". "El Presidente habló en medio de lo que ya es una ola de despidos en el sector industrial, una recesión que ahora también se mezcla con una resistente inflación y de gente que no llega a fin de mes. La soledad de ese trayecto que hizo entre la Casa Rosada y el Congreso, porque alguien le había prometido que esta vez iba a haber gente se ve que lo desestabilizó emocionalmente y ya de entrada nomás empezó a agredir a todos los opositores", reflexionó.

Además, aseveró que Milei "no tuvo miramientos con nadie y arrancó el discurso exigiendo que se lo aplaudiera y después insultando a la oposición porque no lo aplaudía, eso fue una cosa enfermiza que no corresponde a un jefe de Estado y que hace dudar mucho de las condiciones emocionales y psíquicas de la persona que está gobernando el país".

"La verdad es que me sorprendió el tono agresivo del discurso ya que difiere mucho con lo que le dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al jefe de nuestra bancada germán Martínez. Menem le aseguró al jefe de nuestro bloque que iba a ser un discurso donde se iban a plantear los proyectos de reforma y donde se iba a hablar de la moral. Un discurso donde no iba a haber agresiones. Nuestra bancada concurrió, no llevamos carteles para no molstarlo, pero algo lo desestabilizó. No hubo absolutamente nada que hiciera pensar que Milei podía pegar semejante vuelco emocional y convertir la sesión del Congreso en un espectáculo vergonzoso", añadió Yasky.

Según su visión, el mandatario "es un hombre que se desequilibra fácilmente" y pidió recordar que "hace unos meses prometió que la etapa de los insultos ya había pasado, lo que además es razonable porque está entrando en su tercer año de mandato, sin embargo seguir insultando a la oposición cuando va a tener el tercer año en el inicio de su mandato es bastante ridículo". "Tenemos que aceptar que hoy nos gobierna alguien que agredió a la oposición, a los empresarios y a todos los periodistas", dijo. Y sostuvo: "Si esa es la estrategia del gobierno para ocultar los problemas que trae la gente, me parece que es el camino equivocado, porque está jugando con nafta. La paciencia de la gente tiene un límite y cuando uno tiene enfrente a una persona que claramente se la ve desequilibrada, la situación preocupa aún más".