Gimnasia con la premisa de volver a ganar en casa

Gimnasia y Esgrima enfocado en volver a la senda de la victoria. El plantel realiza hoy la última práctica por la mañana y luego quedará concentrado a la espera del partido de mañana ante Quilmes en el "23 de Agosto" desde las 17.

Ganar para afianzar el trabajo que se viene realizando, pero principalmente después del tropezón en Buenos Aires ante Chacarita, es la premisa para Abel Argañaraz que reconoció el de mañana "será otro encuentro duro, como todos".

El delantero "lobo" reconoció que el "cervecero" es "un grande de la categoría, que siempre se prepara para ascender, que siempre es candidato, contrata jugadores de renombre, de experiencia".

Pero Gimnasia tiene que salir a hacer su juego "nos preparamos muy bien para ganar, mucho trabajo, hablamos mucho sobre los errores, sobre los puntos altos que debemos seguir potenciando".

Sobre la planificación del partido, señaló que "analizamos al rival en todos los aspectos y sabemos que es fuerte", sin embargo remarcó que "nosotros saldremos con mentalidad ganadora desde el primer minuto para sumar de a tres y darle una alegría a nuestra gente que seguro otra vez dirá presente".

Con respecto a las sensaciones del último encuentro de Gimnasia, Argañaraz observó que "se gane o se pierda, siempre hay cosas por corregir", destacando que "mantendremos lo que hicimos bien y modificaremos lo que sea necesario, a fin de hacer un buen partido".

Puso el foco en el factor de la localía, subrayando que "vamos a aprovechar que tenemos a nuestra gente apoyando", para luego agradecer a los hinchas "por acompañarnos en todo momento".

En tanto, se mostró "contento y feliz por volver al gol con esta camiseta y aportar al equipo", lo que implica sin dudas para todo delantero que sabemos, viven del gol "una cuota de confianza para seguir trabajando duro".

Por último, manifestó su deseo de "devolverles a los hinchas el cariño que recibimos siempre con una victoria, sabemos lo que significa ganar y sobre todo en casa", finalizó Argañaraz.