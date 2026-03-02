Primer lunes de marzo con nubosidad en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en San Salvador de Jujuy, donde se espera una jornada mayormente estable durante el día, pero con posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Según el parte oficial actualizado a las 06:10, la temperatura mínima prevista es de 21°C y la máxima alcanzará los 28°C. A primera hora, la capital jujeña registra 21,4°C con cielo parcialmente nublado y presencia de humo. La humedad se ubica en 90%, la presión atmosférica en 904,1 hPa, el viento sopla del noreste a 6 km/h y la visibilidad es de 9 kilómetros.

Para la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C y viento leve del sector suroeste, entre 0 y 2 km/h. Durante la tarde continuará la nubosidad parcial, con ascenso térmico hasta los 28°C y vientos del noreste con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el organismo nacional anticipa un incremento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura descenderá a alrededor de 23°C y el viento rotará al noroeste, manteniendo intensidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% en ese tramo del día.

El informe oficial también adelanta que, en el marco del pronóstico extendido, las temperaturas máximas oscilarán entre los 20°C y 28°C a lo largo de la semana en la capital provincial.