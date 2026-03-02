22°
2 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Femicidio de Tamara Fierro
Promace
Situación económica
Femicidio de Tamara Fierro
Turismo en Jujuy
Ciclo lectivo 2026
Secretaría de Transporte de Jujuy
inversiones
Femicidios en Jujuy
Legislatura de Jujuy
Femicidio de Tamara Fierro
Promace
Situación económica
Femicidio de Tamara Fierro
Turismo en Jujuy
Ciclo lectivo 2026
Secretaría de Transporte de Jujuy
inversiones
Femicidios en Jujuy
Legislatura de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Primer lunes de marzo con nubosidad en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con máxima de 28°C, baja probabilidad de lluvias durante el día y aumento de inestabilidad hacia la noche.

Lunes, 02 de marzo de 2026 07:57

El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en San Salvador de Jujuy, donde se espera una jornada mayormente estable durante el día, pero con posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Según el parte oficial actualizado a las 06:10, la temperatura mínima prevista es de 21°C y la máxima alcanzará los 28°C. A primera hora, la capital jujeña registra 21,4°C con cielo parcialmente nublado y presencia de humo. La humedad se ubica en 90%, la presión atmosférica en 904,1 hPa, el viento sopla del noreste a 6 km/h y la visibilidad es de 9 kilómetros.

Para la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C y viento leve del sector suroeste, entre 0 y 2 km/h. Durante la tarde continuará la nubosidad parcial, con ascenso térmico hasta los 28°C y vientos del noreste con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el organismo nacional anticipa un incremento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura descenderá a alrededor de 23°C y el viento rotará al noroeste, manteniendo intensidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% en ese tramo del día.

El informe oficial también adelanta que, en el marco del pronóstico extendido, las temperaturas máximas oscilarán entre los 20°C y 28°C a lo largo de la semana en la capital provincial.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD