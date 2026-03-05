Adiós a Mercedes Mansilla

MARÍA E. MONTERO

Su voz era dulzura y sabiduría, tanto cuando cantaba como cuando sólo actuaba como mujer, madre, amiga, abuela, esposa, amiga. Ayer dejó de existir Mercedes Mansilla, cantora de gran trayectoria y reconocimiento en nuestra provincia.

De Palpalá, hacia toda la provincia, se la conoció hace varias décadas por el famoso dúo que conformó con su esposo, también cantor, Andrés Soria, fallecido hace varios años. Ellos eran Mercedes y Andrés y recorrieron innumerables escenarios festivaleros y peñeros de Jujuy, hasta que su función de madre la alejó un poco de los escenarios.

Pero dueña de una voz bellísima y delicada, nunca abandonó del todo su pasión. Formó y dirigió coros de niños en Palpalá durante muchos años y así se formaron grandes voces, de varias generaciones que siempre la recuerdan como una gran maestra.

En los últimos años también había formado un coro en el Centro de Jubilados de Palpalá.

En 2015, volvió a los escenarios después de un largo tiempo, convocada por Maryta de Humahuaca al emblemático ciclo que se llamó "Madres Cantoras", donde se reunieron voces que hablaron de la realidad de muchas mujeres músicas jujeñas que debieron restar tiempo a sus carreras artísticas por maternar. Mercedes fue una de las mujeres que aportó su experiencia y su arte a un ciclo que hablaba del empoderamiento femenino de mujeres cantoras.

No sólo ofreció su voz, siempre que pudo, a un público que siempre la esperó, sino que, con su marido, también infundieron el valor del canto en su descendencia. Celeste Soria, su hija, continuó con ese legado y también es una de las voces más reconocidas de su ciudad, habiendo conformado distintos proyectos musicales femeninos.

Muy compañera de su hija y de sus nietos, Mercedes fue sin dudas la imagen de la mujer amorosa pero fuerte, dulce e imponente, apoyo de su familia y de sus alumnos.

En 2021, fue reconocida por el Concejo Deliberante de Palpalá, junto a otros artistas de la ciudad, por su aporte a la cultura.

Jujuy llora sin dudas, la muerte de una de sus luchadoras de la música, quien sola, en dúo, y como directora de coros, forma parte de la historia musical de nuestra provincia.