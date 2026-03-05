Experiencias, intercambios y compartir la música de Jujuy

Crece y crece, y en cada momento, elige la forma de seguir evolucionando. Miguel Vilca, el virtuoso charanguista jujeño, el año pasado voló por primera vez a Europa en septiembre, y volvió en diciembre para quedarse más tiempo.

De allí se trajo experiencias y muchos desafíos, que nos cuenta en esta nota, ya de vuelta por su Jujuy natal, y antes de volver a Buenos Aires, donde está radicado desde hace un par de años.

Su llegada al otro continente tuvo que ver con haber conocido a Agustina Navarro, jujeña artista de la danza radicada en Alemania, quien lo invitó. La conoció en los encuentros que Miguel organizaba con Manu Estrada y otros músicos, denominado "A orillas del Xibi Xibi", recuerda.

Lo cierto es que Miguel llegó para presentar su primer disco y esas tierras lo recibieron muy bien.

Realizó varias presentaciones y experiencias y se dio cuenta que "el folclore está tomando una importancia, que antes no tenía, como sí lo tiene el tango", cuenta.

Miguel reconoce que en estos últimos cinco años se retomó una llegada de nuestro folclore en Europa, que se había dado en la época de Mercedes Sosa o Cafrune y que luego se había perdido. "Allá me encontré con Santi Arias, bandoneonista también jujeño que va seguido a Europa y está generando un circuito", comenta.

En sus dos viajes, conoció música.

cos latinos que viven allá, "después gente que hace jazz que tienen apertura a otros instrumentos y a la música de raíz de diferentes partes del mundo, y gente de la música clásica, que yo al haber estudiado en el Conservatorio acá en Jujuy, y al haber estudiado la licenciatura en folclore y en composición en Buenos Aires, entiendo el vocabulario clásico", explicó.

En septiembre formó parte de la Misa Criolla junto al Coro de Augustinerkirche Erfurt, y presentó su disco "Alegrito ha 'i ser" en el Taller de Luis Meneses, entre otras actuaciones. Cuando volvió en diciembre hizo una peña junto a Agustina, y llegó hasta las Islas Canarias.

En Viena presentó su disco con Julio Mendivil, musicólogo y charanguista peruano que trabaja en la Universidad de Viena, Hamburgo. "Él va a venir en septiembre para girar por universidades de Uruguay y Argentina, especialmente a Jujuy y Córdoba, y luego la idea es pasar por Bolivia, porque él va ir hasta Perú", cuenta. "Tiene varios libros, muy exitosos en el ambiente musical, y cuando lo conocí me pidieron generar el vínculo para que viniera", continúa. "Él creó junto un equipo de la Universidad de Viena, una exposición de charangos permanente en esa ciudad, que es un hecho histórico, no existía en Europa. Incluye instrumentos de Bolivia, de Mauro Nuñez (que fue maestro de Jaime Torres), y del propio Jaime (Torres) que cedió su familia. Es una propuesta que integra toda la cultura del charango en Latinoamérica", explica entusiasmado. La muestra estgará habilitada por dos o tres años.

Vilca pudo viajar también a las Islas Canarias, y sobre eso dice que "esto para mí fue muy importante porque el charango es un instrumento que devino de instrumentos europeos, y aunque no hay una certeza de cuál exactamente, en las Islas Canarias hay uno que se llama 'timple', muy parecido al charango en su modo de ejecución, afinación, etc. Y me interesaba ir a conocer ese posible antecesor del charango".

Cuenta que el timple es un instrumento que está en desarrollo en ese lugar, donde conoció a varios referentes, entre ellos a Domingo El Colorao, que conoce nuestro país e incluso estuvo alguna vez en el festival de Cosquín.

"Cuando me fui la iniciativa era"

conocer artistas allá y probar si mi música allá tenía eco. Para mi sorpresa, la respuesta fue que sí, y sobre todo el charango para Europa sigue siendo un instrumento desconocido que llama la atención, por la cantidad de cuerdas que tiene, el hecho que sea tan pequeño, el sonido que tiene, etc. Y más porque yo toco un repertorio instrumental y lo hago solo, lo que me permite que la gente escuche sin la distancia del idioma. Hubo buena aceptación sobre todo al repertorio de música jujeña", dice el músico que se empeña en llevar música de compositores vivos, como Pucho González y Adrián Témer, por ejemplo para mostrarla.

"Yo siento que lo que hice fue llevar la propia vida de uno, mi disco, y los artistas que admiro de mi provincia. Felizmente la respuesta fue positiva, porque ellos también me compartían sus búsquedas y surgió el desafío de hacer música con músicos que vienen de otros lenguajes.

Y sobre cómo sigue su camino

explicó: "Me traje muchos desafíos y una red de artistas que viven en Europa y que trabajan con una lógica similar a la que trabajamos acá, autogestiva, con colaboraciones, etc. La autogestión allá es más fluida porque hay una presencia distinta del estado que fomenta la producción artística", cuenta, "tienen otras estructuras de las que acá carecemos".

Y opina: "El arte en toda época requiere un ámbito alternativo que cuenten otras problemáticas que no sean las que fomentan el mercado o las industrias, que tiene más que ver con el entretenimiento y que son más triviales".

Y sigue

En abril volverá a Buenos Aires, y este año tiene previsto, viajar a Brasil. Además va a recibir en nuestro país a Quique Sinesi el timplista con el que tocó en Canarias.

Proyecta volver a Europa en septiembre, pero mientras tanto continuará con la presentación de su disco incluso en Jujuy.

También continuará trabajando con sus tres proyectos de tríos diferentes que suman su charango: Pata 'i Lana Trío, con dos músicos mendocinos, Luca Pinto y Lautaro Stella (percusión y bajo), con los que grabó una sesión que salió recientemente a la luz; Chunka Trío con Fede Gamba y Mauro Alemán (guitarra y aerófonos andinos), con el que grabó en Juella; y el trío junto a Matías Zigarán (violín) y Manu Mercado (chello), con el que grabó una sesión que saldrá en dos meses.

Su actividad en Europa

El 7 de septiembre se presentó en Berlín Alemania, como invitado en “La Peña de la Retobada”. El 13 de septiembre en Erfurt Alemania, fue el charanguista de la Misa Criolla junto al Coro de Augustinerkirche Erfurt. Al otro día presentó su disco “Alegrito ha `i ser” en el Taller de Luis Meneses, en Berlín. En su regreso ya en diciembre ofreció un workshop y una actuación en “El Fogón Argentino” Peña que organizó junto a Pacha Agus (Agustina Navarro). En enero, presentó su disco el Argentinian “Anden” Charango Music, con workshop y concierto ARTivisten eV in the frame of our “Lafrican Sessions”, de Berlín.

Luego lo hizo en Tenerife Islas Canarias, en la Peña “Pepe Fuentes”; y participó del Taller de Timple y Charango, con Pedro Ageno, donde se refirieron al paralelismo instrumental, a las semejanzas y diferencias en el abordaje técnico de rasgueo, arpegios, escalas, armonía, improvisación y composición. Ya terminando el mes de enero, los días 28 y 29 en Wuppertal Alemania presentó nuevamente el disco en Argentinische “Anden” Charangomusik, con Carlos Díaz, compositor y guitarrista argentino, como invitado. El 7 de febrero en Viena se presentó en “Carnaval. Lieder. Gedichte und Tanz aus den Anden, junto a Julio Mendívil , charanguita de Perú; Marilu Ríos y Edward Ravelo von der Escuela de Marinera Norteña Viena / Tanz / Peru Tanzstudio Vida