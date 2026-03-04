15°
4 de Marzo, Jujuy, Argentina
Chaco

Salvaron a una joven de una presunta red de trata

Las autoridades confirmaron que la pareja de la mujer, de nacionalidad extranjera, le había propuesto trabajo.

Miércoles, 04 de marzo de 2026 23:33
EL MICRO | EN EL QUE IBAN A VIAJAR SALÍA DESDE LA TERMINAL DE RESISTENCIA

Una joven de 24 años con discapacidad fue rescatada de una presunta red de trata de personas en la provincia de Chaco, luego de que el personal del Departamento Lucha contra la Trata de Personas, evitara que fuera trasladada hacia el norte argentino. Las alarmas se activaron después de que contara que su novio le había propuesto viajar para que pudiera trabajar como modelo.

La investigación se inició el 27 de febrero, después de que el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba,avisara a las autoridades sobre el potencial peligro en el que se encontraría una de las pacientes que acudían al establecimiento.

La joven rescatada se encontraba bajo tratamiento, después de haber sido diagnosticada con psicosis y retraso madurativo. Por este motivo, las alarmas se activaron para los especialistas que la trataban, debido a que les había manifestado su plan de viajar a Salta y Jujuy para ejercer como modelo, acompañada por su pareja de nacionalidad extranjera.

La declaración realizada desde la institución bastó para que sospecharan de la posibilidad de que la joven hubiera sido captada mediante engaños. Por este motivo, el expediente quedó bajo investigación de la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez.

Los agentes confirmaron que la pareja residía en la ciudad de Resistencia desde hace aproximadamente un año en un inmueble alquilado y que había adquirido pasajes de ómnibus para el 4 de marzo.

A pesar de que se verificó que el acompañante extranjero contaba con residencia legal y no presentaba impedimentos judiciales, se emitió una orden judicial para que la joven y su madre fueran trasladadas a sede judicial para garantizar su protección y evitar que concretaran el viaje.

La decisión se tomó poco después de que las autoridades entrevistaran a los familiares de la paciente, quienes expresaron su rotunda negativa a que viajara hacia el norte del país.

 

