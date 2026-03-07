Recuperan camión que tenía pedido de secuestro en Jujuy

La Policía de la provincia de Salta recuperó un camión con pedido de secuestro en Jujuy, mientras circulaba por la ruta nacional N° 9 a la altura del kilómetro 1540. El conductor quedó demorado en una dependencia y fue puesto a disposición de la Justicia jujeña para un posterior traslado junto al rodado.

La División Policía de Seguridad Caminera salteña se encontraba junto a integrantes de Seguridad Vial en la ruta 9 días pasados, cuando en horas del mediodía detuvieron el desplazamiento de un camión Mercedes Benz con su semirremolque con carga.

Fue entonces que luego de estacionar el rodado en la banquina, los uniformados procedieron a inspeccionarlo y a consultar en la base de datos policial.

De esta manera, los agentes salteños detectaron que el vehículo de transporte registraba un pedido de captura activo proveniente de la Fiscalía de Investigación Penal N° 5 de Jujuy.

Como consecuencia de la irregularidad advertida, con la intervención de la Fiscalía Penal N° 4 de Salta el camión fue secuestrado y el conductor y único ocupante fue detenido para ser trasladado a una dependencia policial salteña.

Por último, en los próximos días se van a llevar adelante los trámites de rigor para el traslado del sospechoso a Jujuy y así quedar a disposición de la Justicia provincial, al igual que el camión que manejaba.