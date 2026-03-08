Adiunju adhirió a la medida nacional con un paro de 5 días

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), anunció la adhesión a las medidas nacionales enmarcadas en el Plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En ellas se profundizan los reclamos con un paro de 5 días, entre otras actividades. La decisión afectará el inicio de clases 2026.

El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica ayer se declaró en estado de sesión permanente y resolvió intensificar el plan de lucha frente al "brutal ajuste" del gobierno nacional.

Entre los reclamos más importantes se encuentra el reclamo de salarios dignos, mayor presupuesto universitario y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Actividades

El plan de lucha nacional iniciará con una medida de fuerza que se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo inclusive, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Luego continuará con acciones de visibilización durante la semana del 24 de marzo, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Continuando el cronograma, se realizará un nuevo paro durante la semana del 30 de marzo para finalmente evaluar la situación nacional el 1 de abril.

Además se impulsará una nueva Marcha Nacional en defensa de la Universidad Pública, en unidad con toda la comunidad universitaria.

Comunicado nacional

Conadu Histórica profundiza e intensifica las medidas de acción directa y convoca a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía toda a sumarse a la defensa de nuestras universidades bajo el lema la universidad pública de calidad es un derecho.

"Universidad pública siempre, con salarios dignos íYA!" exgrime el comunicado.

En la provincia, de la misma manera se acatará la medida nacional.

La Ley de Financiamiento

Para el gremio docente universitario y la federación nacional, la resolución del conflicto no debe dilatarse más. La consigna principal de la jornada de protesta es la plena vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual consideran la única herramienta legal capaz de garantizar el funcionamiento de las instituciones y salarios dignos para los docentes.

Desde el sindicato señalaron anteriormente que la reforma afecta directamente las condiciones laborales del sector y subrayaron la importancia de articular la protesta "en unidad con otros sectores de la clase trabajadora".