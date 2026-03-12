Los gremios estatales reclamaron en unidad

La vuelta de los gremios estatales jujeños a la calle, en unidad, se hizo sentir ayer en el centro capitalino durante la Marcha de Antorchas bajo la consigna "Plata hay. Falta voluntad". La convocatoria del Cedems, pidiendo igualdad respecto a los aumentos salariales después de lo acordado por las fuerzas policiales, tuvo eco en distintos sindicatos, agrupaciones políticas, estudiantiles, organizaciones sociales y demás que se hicieron presentes en Balcarce y 19 de Abril desde las 18.

Al cierre de esta edición la dirigencia y participantes continuaban en permanencia frente a la Casa de Gobierno, donde se produjeron momentos de tensión y empujones con el vallado policial en la reja de acceso. Producto de los forcejeos los sindicalistas denunciaron que una mujer había sido tomada del cuello por los efectivos y tras el diálogo con el jefe de operativo esperaban la llegada de un funcionario de la Secretaría de Trabajo de la Provincia para exponer sus reclamos.

Las banderas del Cedems, la CTA Autónoma, Seom, Sadop, Adep, Apoc, Apuap, Sitravip, el Partido Obrero, PTS, entre otros, flamearon por la avenida 19 de Abril hasta Lavalle, la peatonal Belgrano, Necochea y San Martín. En sus cánticos reiteraron el pedido de al menos $1.400.000 para el salario inicial y repudiaron el ajuste que aseguran acentuarán las autoridades nacionales y provinciales con las nuevas leyes.

FORCEJEOS | HUBO MOMENTOS DE TENSIÓN FRENTE A LA CASA DE GOBIERNO.

La paradoja se produjo cuando arribaban a la sede gubernamental, cerca de las 20, donde la presencia del cordón policial provocó descontento y airados cánticos. Tuvieron que ubicarse en la vereda de la plaza Belgrano y en cierto momento los efectivos restablecieron el tránsito por calle San Martín; pero no duró mucho porque los manifestantes avanzaron hacia el enrejado perimetral con sus carteles y pidiendo ser escuchados en la demanda de paritarias y mejoras salariales acordes al costo de la canasta familiar.

ANTORCHAS | REFLEJARON EL MALESTAR Y NECESIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

En todo momento señalaron las diferencias sobre cómo abordaron el reclamo respecto a los policías.

Pulleiro ya no es secretario

DOCENTES | MERCEDES SOSA DEL CEDEMS EXPRESÓ CLARAMENTE LOS RECLAMOS.

El Poder Ejecutivo de Jujuy emitió en la víspera el decreto N° 5090-JG que deja sin efecto el decreto 2881-JG del día 18 de marzo del 2025 el cual establecía la designación del coronel Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad. Pulleiro se había desempeñado como comandante de la 5° Brigada Mecanizada en Salta hasta 2018 y condujo la cartera de Seguridad de esa provincia.