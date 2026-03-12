Boca no convenció y volvió a igualar en "La Bombonera"

Boca empató 1 a 1 con San Lorenzo, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio "La Bombonera", en el complemento, el "xeneize" abrió el partido a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar pero, 10 minutos después, el "ciclón" lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez. El DT "boquense" y sus dirigidos se fueron silbados de la cancha.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el "15 de Abril" para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se úbica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio "Pedro Bidegain".

Victoria "tripera"

Gimnasia le ganó 2 a 1 a Banfield en un partido cargado de emoción que disputaron ayer en el estadio "Florencio Sola" por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

La visita se puso en ventaja con los goles del delantero Manuel Panaro y el mediocampista Nicolás Barros Schelotto, mientras que Banfield descontó con el tanto del defensor Santiago López García.

El triunfo deja al "lobo" quinto en la zona B con 14 puntos, mientras que el equipo que dirige Pedro Troglio, es décimo con 10 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto recibirá a Independiente Rivadavia, el domingo 15 de marzo a las 15.15, mientras que el "taladro" será visitante de Rosario Central, el sábado 14 a las 21.