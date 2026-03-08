"El desafío es seguir abriendo espacios para las mujeres"

Administradora de empresas, emprendedora y referente del rubro de la construcción, Anahí Palavecino lleva adelante la gerencia de Cumbre Distribuidora, una firma que con el paso de los años se consolidó dentro del sector.

Palavecino lleva 12 años en el rubro, aunque su vínculo con el sector comenzó mucho antes. Su padre fue quien inició el camino hace más de tres décadas, experiencia que hoy forma parte del legado que sostiene el crecimiento de la empresa.

Desde su rol de conducción, la empresaria busca fortalecer un proyecto que no solo apunta a la comercialización de productos para la construcción, sino también a generar espacios de capacitación y encuentro para clientes y profesionales del sector.

ANAHÍ PALAVECINO

Romper estereotipos

Para Palavecino, el Día de la Mujer tiene un significado especial dentro de una actividad que históricamente fue considerada masculina. "Queremos mostrar que las mujeres no solo podemos desempeñarnos en cualquier rubro, sino también liderarlo", señala.

En ese sentido, destaca la importancia de demostrar que el conocimiento técnico, el uso de herramientas o la toma de decisiones no son exclusividad de los hombres. En su experiencia cotidiana, reconoce que todavía persisten prejuicios. "A veces alguien llega al local y prefiere esperar a que lo atienda un hombre porque cree que sabe más. Pero también hay personas que buscan hablar conmigo porque sienten que puedo ser más empática".

Capacitación y comunidad

Uno de los pilares de Cumbre Distribuidora es la formación constante. La empresa trabaja con dos segmentos principales: el minorista integrado por instaladores y consumidores finales y el mayorista, conformado por corralones y ferreterías.

A través de capacitaciones y encuentros, el objetivo es acercar a los fabricantes con los clientes y fomentar el intercambio de conocimientos. "Buscamos generar redes, comunidad y confianza entre todos los actores del sector", explica.

Ese espíritu también se reflejó en la organización de la primera Expo de la Construcción en la provincia, un evento que reunió a numerosas marcas nacionales e internacionales y que fue abierto al público de manera gratuita.

Un mensaje para las nuevas generaciones

En una fecha que invita a reflexionar, Palavecino destaca la importancia de la unión entre mujeres como motor para seguir avanzando en igualdad de oportunidades. "Las mujeres tenemos que apoyarnos entre nosotras y reforzar esos espacios que estamos conquistando".

Si bien reconoce que el camino no siempre fue fácil marcado por comentarios machistas y cuestionamientos, sostiene que la perseverancia y la resiliencia son claves para alcanzar el reconocimiento. "Con el tiempo fui ganando respeto y demostrando que las mujeres podemos ocupar y liderar estos lugares tranquilamente", finalizó.

La firma abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 20:30, sábados de 9 a 13:30. Contacto: (388)4960162.

Redes sociales: en Facebook: La Cumbre Distribuidora, Instagram: lacumbrejujuy.