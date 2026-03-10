Anunciaron importantes obras para La Quiaca

LA QUIACA (Corresponsal)

El mandatario estuvo acompañado por parte del gabinete municipal, y señaló ante los medios de comunicación “las obras comenzarán el lunes 16 de marzo, se ejecutará en cuatro etapas durante 120 días y contempla distintos sectores estratégicos del ejido urbano, será el proyecto vial más elevado, integral e innovador en la historia quiaqueña”,

También detalló que, “la ejecución contempla bacheo, pavimentación, mejoramiento de calzadas e intervención por zonas, y una organización por etapas.”

Y añadió, “este proyecto fue estudiado en profundidad durante el año pasado y que surge de una necesidad evidente; responder al deterioro de las calles, a las dificultades de transitabilidad y a una precariedad que afecta por igual a vecinos, vehículos, turistas y personas con movilidad reducida”.

Sobre los trabajos próximamente a realizarse detalló que abarca más de 1.500 metros lineales y más de 2.100 metros cúbicos de intervención, mediante trabajos con pavimento frío, pavimento caliente y en algunos sectores también con hormigón, según la necesidad técnica de cada calle.

“El objetivo central será corregir baches pronunciados, sellar juntas con materiales adecuados, nivelar sectores dañados y evitar que el agua siga deteriorando la estructura vial”, enfatizó.

Velázquez agregó que, además del plan principal, el municipio trabajará sobre otros puntos sensibles, como avenida León Gieco, calle Patricias Argentinas y Prolongación Árabe Siria.

Además, en el transcurso del anuncio la ciudad se dividió en cuatro zonas, y que “por razones operativas, algunas arterias podrán ser atendidas en simultáneo con zonas diferentes, de acuerdo a la cercanía y optimización de los trabajos”.

CALLES DE LA QUIACA SERÁN REPARADAS Y PAVIMENTADAS

Equipos de trabajo

Por su parte, el ingeniero Emanuel Churquina, responsable de Obras y Servicios Públicos, precisó que se conformarán cuatro grupos de seis personas, distribuidos entre zona norte y zona sur, con la meta de acondicionar la totalidad de las calles incluidas en el programa.

Estimó que cada etapa podría demandar alrededor de un mes, aunque “dependerá del estado particular de cada arteria”.

En tanto brindó algunos detalles técnicos para que los trabajos a encarar tengan una durabilidad de varios años.

Agradecimiento

En el tramo final de la conferencia, Velázquez agradeció al Gobierno de Jujuy, “por el acompañamiento brindado, hubo una mano tendida para ayudar a resolver estas precariedades y para dar volumen a un proyecto que la ciudad venía madurando desde hace tiempo”, finalizó.

El anuncio generó beneplácito en la comunidad quiaqueña que venía solicitando a la actual gestión comunal, el arreglo de todas las calles de La Quiaca.