El Chingo tiene polideportivo renovado

Las obras, que ejecutó Arquitectura, incluyeron renovación íntegra del playón, iluminación, cerramientos, mejoras en la cancha y en zonas perimetrales y más.

Avanzan las obras de infraestructura previstas en el Plan de Mejoras en clubes y espacios deportivos barriales, ejecutado por la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), desde donde informaron sobre la conclusión de obras en el polideportivo del B° El Chingo de la capital jujeña.

Las obras en el polideportivo de barrio El Chingo incluyeron, la ejecución de contrapiso a nuevo en el playón deportivo, la construcción de estructuras metálicas de cierre, colocación de tableros de básquet y arcos metálicos para fútbol, la pintura integral del piso deportivo para la práctica de fútbol 5, básquet y vóley, la construcción de caminerías adyacentes al playón, la instalación de nueva iluminación, y la colocación de cercos metálicos en la cancha; también, como parte de la mejora integral del predio, se concretó la pintura del playón anexo.

La intervención de la DPA, con inversión propia, de 100% fondos provinciales, renovó y puso en valor el espacio deportivo del barrio capitalino, logrando recuperar a nuevo y muy mejorado un espacio de deporte y recreación para la comunidad.