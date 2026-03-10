17°
11 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Anuncian alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes para mañana

Para mañana se prevé una jornada de tormentas fuertes con precipitaciones del 40-70% durante todo el día.

Martes, 10 de marzo de 2026 19:40

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes que afectarán mañana a gran parte de la provincia.

La alerta amarilla alcanza a las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

En tanto, rige alerta naranja para El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, además de la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Según el pronóstico, la semana se presenta con condiciones de inestabilidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y 25°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 15°C y 18°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

En tanto para mañana miercoles se preveé una jornada de tormentas fuertes con precipitaciones del 40-70% durante todo el día

Desde los organismos oficiales recomiendan a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

