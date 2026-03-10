El Tren Solar y su promo "Orgullo Jujeño"

El Tren Solar de la Quebrada reafirma su compromiso con la comunidad jujeña a través del programa “Orgullo Jujeño”, una iniciativa que ofrece una tarifa diferencial para residentes de la provincia y que busca fortalecer el vínculo entre el tren y quienes forman parte de la identidad y el desarrollo de Jujuy.

Bajo el concepto “el tren es de los jujeños”, el programa propone que más familias de la provincia puedan vivir la experiencia del primer tren solar turístico de Latinoamerica, recorriendo uno de los paisajes culturales más emblemáticos del país.

Beneficio en el Tren Solar para residentes jujeños

El beneficio Orgullo Jujeño estará vigente desde marzo hasta junio de 2026 (excepto durante Semana Santa) y contempla tarifas promocionales - 50% sobre la tarifa Jujeños- exclusivo para personas con domicilio en la provincia de Jujuy. Los tickets se pueden adquirir en las boleterías en las estaciones y nuestra boletería en El Cabildo.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar el tren a la comunidad local, promoviendo que los jujeños puedan redescubrir la Quebrada de Humahuaca desde una perspectiva única: a bordo de un sistema de transporte sostenible, moderno y pensado para potenciar el turismo y el desarrollo regional. Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar domicilio en la provincia al momento de la compra o del embarque.

Tren Solar: Una experiencia que conecta identidad, paisaje y desarrollo

El Tren Solar de la Quebrada une las estaciones de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornilloos, Maimará y Tilcara, permitiendo a los pasajeros recorrer la Quebrada con paradas en cada destino, conocer sus pueblos, su gastronomía, su cultura y sus paisajes. Cada viaje propone una experiencia turística integral, que combina innovación tecnológica, energía limpia y una propuesta cultural que pone en valor el patrimonio natural y humano de la región.

Además de consolidarse como una nueva atracción turística para visitantes de todo el país y del mundo, el tren busca integrarse a la vida de los jujeños, generando oportunidades para el desarrollo local, el trabajo y la promoción de los pueblos de la Quebrada.

El tren, un orgullo de Jujuy

El programa Orgullo Jujeño forma parte de una política de cercanía con la comunidad y de promoción del turismo interno, permitiendo a los jujeños ser protagonistas de esta experiencia. De esta manera, el Tren Solar continúa consolidándose como un proyecto estratégico para el turismo con con proposito, invitando a los jujeños a redescubrir su territorio desde una nueva mirada.