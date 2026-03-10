Alegría y celebración en el aniversario de la Escuela Martelli

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Escuela Nº450 "Dr. Elvio Adán Martelli", ubicada en el barrio 18 de Noviembre, la comunidad educativa vivió una jornada cargada de risas y color. La celebración contó con la presencia estelar de los payasos Bombón y Trompita, quienes integran el servicio de animación infantil municipal, llevando entretenimiento y alegría a los estudiantes en su día especial.

Tras el divertido show, los artistas destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen el vínculo entre el municipio y las escuelas de los distintos barrios. "Estamos contentos de llevar alegría a todos los colegios y espero que nos reciban como nos recibieron aquí, espectacular", comentaron los payasos.

Una invitación abierta a toda la comunidad escolar

Ante el éxito de la jornada y el entusiasmo de los docentes y alumnos, Bombón y Trompita aprovecharon la oportunidad para alentar a las demás instituciones educativas de Palpalá a sumarse a esta propuesta.

Al respecto, se informó que aquellas escuelas que deseen contar con el servicio de animación infantil para futuros aniversarios o eventos institucionales, pueden realizar la solicitud correspondiente ante el despacho del intendente municipal. Desde la comuna destacaron que el objetivo es seguir descentralizando las actividades recreativas y estar presentes en la vida cotidiana de cada establecimiento educativo, promoviendo espacios de esparcimiento y sana convivencia para los niños y niñas palpaleños.