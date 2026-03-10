¿Vuelve el fútbol para todos? La iniciativa que tiene en mente la AFA

En las últimas horas, fuentes de alto rango de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dejaron trascender que, próximamente, se pondrá en marcha un proyecto para que se puedan ver todos los torneos argentinos de manera gratuita mediante una plataforma propia.

La iniciativa, según detalló el tesorero de la Liga Córdobesa de Fútbol, Emeterio Farías, sería llevada a cabo mediante la aplicación LPF Play, la cual transmite todas las categorías de ascenso.

“Es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país. Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA”, sostuvo Farías en declaraciones radiales.

Y agregó: “Se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA. Todo el fútbol de primera, también. Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma”.

El modelo, según detalló el dirigente, será una extensión de la LPF Play, la aplicación que, desde este año, se quedó con los derechos de televisación del ascenso.

“La aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte”, dijo Farías.

Las declaraciones generaron cierto fervor entre los fanáticos, a la vez que sembró el gran interrogante sobre lo que sucederá con los derechos televisivos de cada torneo y los acuerdos en la Liga Profesional con las cadenas a cargo de la transmisión de los encuentros.