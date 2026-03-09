“La violencia psicológica también mata y mató a mi hija”

Piden a la Justicia que investigue la muerte de una joven (21), ocurrida el pasado 28 de febrero en la ciudad de San Pedro. La familia de Milagro Flores denunció que el deceso habría estado precedido por violencia psicológica presuntamente ejercida por su expareja.

Paula Ruiz explicó a El Tribuno de Jujuy que la denuncia fue radicada inicialmente en la Seccional 48° del barrio Patricios y que posteriormente en la Fiscalía interviniente, donde entregaron el teléfono celular de la joven para su peritaje.

"Milagros tomó la determinación de quitarse la vida a causa de la violencia psicológica que ella sufría de su expareja. Desde el 2022, que lo conoció en el quinto año cuando terminaba la secundaria, ella sufrió constantemente violencia psicológica", dijo Ruiz.

A su vez, la hermana de Milagros relató que "él le decía, 'matate, a mí qué me importa, vos para mí no servís, nadie te quiere'. La aisló totalmente a mi hermana, primero de sus amigos y después de su familia".

También agregó que, tras la ruptura de la relación, "él quería continuar, mi hermana lo bloqueaba de todos lados. Pero él mandaba mensajes encriptados por Gmail y se creaba cuentas falsas en distintas plataformas. Mi hermana en reiteradas ocasiones me comentaba cómo era vivir con todo eso".

"Una vez mi hermana conoció a un chico y él volvió a aparecer. Ella quería estudiar, él no la dejaba. Se encargó de hacerle la vida un infierno", dijo y denunció que "él ejercía esa violencia física, emocional y psicológica también porque es un tipo psicópata, va haciendo estos daños por la vida".

En otro tramo del diálogo, Paula Ruíz recordó que su hija "una vez llegó a la casa y me dijo 'mamá, él me habló cosas feas tuyas, del papá y de la familia'. Porque él decía que solamente lo tenía a él. Eso es lo que él le quería hacer que creer a ella".

"Hace poco nos comentaron los amigos de mi hermana que él un día la tomó del cuello y la quiso agredir en su casa. No teníamos conocimiento de esto porque ella nos ocultaba todo", mencionó la hermana de la joven.

Al mismo tiempo explicaron que el teléfono celular de Milagros "se dejó en la Fiscalía para que se hagan las pericias, para que se recuperen los mensajes, para comprobar, y tenemos de fe de que se va a comprobar, el instigamiento y la violencia psicológica y física. Ella borraba muchos mensajes por temor a que él le hiciera algo".

"La violencia psicológica también mata y mató a mi hija, Milagros Flores", dijo la madre de la joven.