“Ser un muro o un canal”

El mejor regalo que se llevó de Jujuy el subsecretario del Sínodo de los Obispos llegado desde el Vaticano, monseñor Luis Marín de San Martín, fue la multitudinaria presencia y expresión de Iglesia viva durante la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral concretada el sábado en el Colegio Del Salvador.

El prelado español de manera amena y cercana aportó su mirada esclarecedora sobre la implementación del Documento Final del Sínodo a miembros de las 43 parroquias, instituciones, sacerdotes, religiosos y demás participantes. Destacó en su reflexión que, como decía el Papa Francisco, "la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio", ante la cual hay dos opciones "ser un muro o ser canal, cauce".

Marín de San Martín abogó para que "sean cada vez más los que se entusiasmen, que deseen vivir la sinodalidad", y en clave de conversión dijo que el primer paso es terminar con los enfrentamientos y divisiones, en segundo lugar ser conscientes de la vocación a la que el Señor ha llamado y ayudarse unos a otros.

Recordó además que la preparación para el Sínodo se transitó entre 2021 y 2023, la celebración se completó en 2024 y la implementación de este proceso orientado a la renovación espiritual se extenderá hasta el 2028. Monseñor indicó que las estructuras deben servir y ayudar, si no es así, o se renuevan o se eliminan.

Impulsando la misión y la comunión, la fraternidad dado que apremia que en este año se debe implementar en las Diócesis, exhortó a leer y meditar el documento, dialogarlo en comunidad e intentar ser prácticos.

La asamblea inició con una emotiva oración inicial, la presentación de las reliquias de Santa Mama Antula -en el día de su fiesta- y la adoración al Santísimo Sacramento.

El obispo anfitrión, Daniel Fernández, dijo que en 15 años al frente de la Diócesis de Jujuy fue aprendiendo a confiar, aportar una inspiración y dejar hacer; y destacó que la asamblea ilumina el trabajo pastoral del año.

Sobre el diagnóstico local, elaborado en 2025, parafraseó opiniones en cuanto a estructuras caducas, la inercia del "siempre se hizo así", la rutina, monotonía y la falta de apertura a las ideas nuevas; y como aliento de esperanza el valor de la Pastoral de la Escucha, la acogida cordial y la necesidad de una Pastoral Juvenil y Vocacional renovadas.

ADORACIÓN | INGRESO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO ENTRE LAS COMUNIDADES.

De allí que el 2026 esté dedicado a los jóvenes y las vocaciones, por eso el padre Ariel Zottola -procedente de Tucumán- se refirió a la animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional durante la tarde. Tras una serie de dinámicas y cantos finalizó con la santa misa.

Animadores diocesanos

Durante la asamblea también se presentaron los integrantes del Equipo de Animación Sinodal de la Diócesis de Jujuy, quienes ayudan al obispo en la implementación, son la Hermana Rocío de las Discípulas de Jesús, Verónica Carello laica servidora del Santuario de Río Blanco, el padre Ricardo Rivero de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, el padre Miguel Squicciarini de la parroquia San José de Perico, la Hermana Roxana de las Hermanas Auxiliares Parroquiales de Santa María, Ángeles Carrazana de Acción Católica de la Diócesis, Lucas Echazú de Cáritas Diocesana y Pablo Bataglia, a cargo de la Junta Laical y de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino; también es el referente de Jujuy ante la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en el Sínodo.

Concierto y adoración

Además la Pastoral Juvenil y Vocacional anunció que del 11 al 16 de mayo llegará por segunda vez a Jujuy el Ministerio de Músicos Católicos “Cielo Abierto”. Habrá una semana intensa de adoración y misión en la parroquia de San Pedro el 11 de mayo, desde las 19; en la capilla Santa María de los Ángeles de Perico el 12 de mayo, desde las 19; en la parroquia San Roque y Santa Bárbara de Puerto Viejo el 13 de mayo, también desde las 19. El programa seguirá el 14 de mayo, desde las 20, en la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa en Alto Comedero y el 15 de mayo desde las 20 en la parroquia Santa Teresita. El concierto central se efectuará el 16 de mayo, desde las 18, en la Ciudad Cultural.

Seminario de Catequesis

La Junta de Catequesis invitó el 21 de este mes a la jornada para catequistas jóvenes de 15 a 30 años que se realizará en el Santuario de Río Blanco, de 8 a 17. El lema será “Catequista ¿te acompaño en tu camino?”. Mientras que sin límites de edad se concretará el Seminario Diocesano de Catequesis los sábados 14, 21 y 28 del corriente -de 8.30 a 11.30en la parroquia Santa Teresita (calle Juana Manuela Gorriti).